嘉義市「勞青處」明年1月揭牌！辦公室落腳大同技術學院

嘉義市政府新設勞青處，擬於明年一月底在大同技術學院揭牌。（本報資料照）

嘉義市政府將新設「勞工及青年發展處」，預計明年1月底在已退場的大同技術學院揭牌，處長、副處長等一級主管人事安排備受矚目，市議員王浩促請市長黃敏惠優先任用具勞政專業者當勞青處正副處長，以符合期待。

市府認為全市擁有12.9萬的勞動力人口及近6萬的青年人口，青年與勞動力是城市發展的關鍵資產，籌設「勞工及青年發展處（勞青處）」，市議會定期大會本月9日三讀通過修正嘉義市政府組織自治條例，明年新設勞青處，成立後市府及所屬機關擴增為21處局，編制總員額（不含警消）911人。

市府社會處官員證實新設勞青處規畫於明年1月31日揭牌，辦公室在原大同技術學院的校舍，近期將整建裝修。

大同技術學院因長期招生失利而遭教育部退場，校地由嘉市府承接，市府財稅局長洪彩燕說，目前因大同董事會尚未完成財產清算，校地由市府代管，市府編列1.8億元預算，自114年至116年分3年給付大同董事會。

王浩表示，10多年來嘉義市青年人口比例持續下降、外移，各縣市多設有勞工專責局處，黃市長於2022年競選期間承諾若連任則成立勞青處、加強勞動檢查涵蓋率、協助提高企業工會組織率，黃市長已就職7周年才終於成立勞青處。

王浩表示，他積極推動勞青處是要讓市府用更多預算、資源投入在青年的創就業，過去勞工及青年政策由社會處轄管，歷任社會處長極少具勞政專業，期望市府明年成立勞青處後，正、副處長與一級主管應優先派任具備勞政專業的人才，以符合勞青族群的期待。

