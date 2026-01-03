嘉義市「小小北」都市更新計畫 公開展覽至1/13

嘉義市府都市發展處114年12月29日在「小小北都市更新駐點工作站」舉辦公開展覽說明會／嘉義市府提供





嘉義市鐵路高架化工程持續推進，火車站周邊區域將迎來關鍵轉型時刻，嘉義市政府同步啟動鐵高兩側土地都市計畫變更，與嘉義大車站地區都市更新，並選定位於車站西側「小小北」（小澎湖、小副瀨、北港車頭地區），劃定都市更新地區，並擬定都市更新計畫。市府指出，本案公開展覽期間從114年12月15日起至115年1月13日止，民眾可透過書面提出相關意見及建議，作為市府後續規劃參考。

嘉義市府都市發展處114年12月29日在「小小北都市更新駐點工作站」舉辦兩場公開展覽說明會，向地方居民說明都市更新規劃內容並廣泛蒐集意見，現場共吸引近百位在地居民踴躍參與，交流氣氛熱絡。

嘉義市長黃敏惠表示，「嘉義大車站計畫」是市府重要施政方向，鐵路高架化工程預計於118年完工通車，本區未來發展將結合阿里山林業鐵路及規劃中高鐵聯外嘉義輕軌，凸顯三鐵共構的交通優勢，打造集交通樞紐與複合功能於一體的都市門戶。「小小北」地區未來可望躍升為車站第一排的黃金地段，透過整體規劃，營造更具韌性、便利且宜居的生活環境。

市府都市發展處處長許懷群指出，市府此次劃定「小小北」為策略性更新地區，主要是鼓勵民眾整合較大面積土地進行整體開發，並提供「公辦都市更新」、「自主更新」、「危老重建」及「整建維護」等多元更新途徑，讓民眾可依自身條件與需求，選擇合適方式參與。

許懷群進一步說明，都市更新須依都市更新條例規定，取得一定比例之土地及所有權人同意後，始得由市府協助推動，且都市更新採鼓勵性質，不會強制拆除房屋或徵收土地。

都發處表示，「小小北」都市更新計畫案公開展覽期間自114年12月15日起至115年1月13日止，民眾可至「小小北都市新駐點工作站」（後站先期轉運中心一樓）獲取相關資訊與諮詢服務，詳細草案內容及公開展覽資訊，可至都市發展處網站（https://urban.chiayi.gov.tw/News_Content.aspx?n=3875&s=923679）查詢，或洽嘉義市政府都市發展處都市更新科，電話：05-2254321分機133。展覽期間，民眾亦可透過書面方式提出相關意見及建議，作為市府後續規劃參考。





