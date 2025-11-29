嘉義市「憶嘉人6支箭」成果發表 打造全齡共享、世代宜居的失智友善城市

嘉義市府今天舉行114年「憶嘉人6支箭」服務方案成果發表會／嘉義市府提供





嘉義市114年「憶嘉人6支箭」服務方案成果發表會於今(29)日登場，嘉義市副市長林瑞彥、衛生局長廖育瑋、嘉義基督教醫院副院長周恬弘、嘉基失智症整合中心主任陳誠仁、失智長輩及家屬等人共同出席，見證服務方案在提升失智友善服務的重要成果。

林瑞彥表示，為了不讓失智症者因擔心歧視而隱瞞病情，並減輕失智家庭在照護上可能面臨的困難與壓力，自去年起借鑑日本友善失智模式，推動全國首創「憶嘉人6支箭服務方案」，期盼以更細緻全面的措施，讓失智症者在嘉義市能安心、安全且友善地生活。

林瑞彥特別感謝嘉義市失智照護團隊的投入與協力，從失智篩檢醫療院所、失智共照中心、失智據點，到失智型及混合型日照中心，皆與市府攜手推動各項照護服務，一步一腳印打造全齡共享、世代宜居的失智友善城市。

廖育瑋指出，「憶嘉人六支箭」六大措施中，首先是擴大篩檢量能，讓更多診所能夠早期發現並指引患者及家屬走向正確的就醫道路；第二支箭是診間心理關懷，透過志工與專業人員的陪伴與指導，緩解確診患者與家屬的焦慮與擔憂；第三支箭則是提供法律免費諮詢，協助解決家屬在照護中可能面臨的法律問題，保障失智者與家屬的權益。

此外，市府也關注年輕型失智患者，特別透過第四支箭成立支持團體，為這些患者及其家屬提供支持與連結，幫助他們更好地適應生活。而對於失智者的居家環境，市府推出第五支箭到宅環境改造，派遣專業人員評估並優化居家環境，減少環境對患者的干擾與危險。

第六支箭則是出版環境指引手冊，針對透天厝、有電梯的公寓及無電梯的公寓等不同形式的居家設計友善環境指引(易讀版)，減少失智症者因辨識、認知差異形成的干擾及認知混亂，成為家庭守護失智者的實用工具。

衛生局表示，嘉義市在高齡友善基礎上持續深化失智照護網絡，透過醫療端、社區端與市府跨單位協作，讓篩檢、診療、支持與環境改善等服務更能貼近失智家庭的實際需要。未來也將持續整合資源、強化量能，協助失智者與家屬在熟悉的城市中獲得穩定、可近且安心的支持。

