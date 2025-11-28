嘉義市「揪你運動」競賽減重近千公斤 46隊展現團隊力量

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府衛生局連續4年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，今（29）日於民族國小活動中心舉辦頒獎活動，由衛生局廖育瑋局長主持並頒獎表揚團體獎、個人獎。共46組參賽團隊齊聚分享今年的運動成果與健康蛻變。活動由嘉義高工街舞社以充滿活力的舞蹈揭開序幕，接續播放參賽歷程記錄影片，喚起參賽者再次感受團隊凝聚與自我突破的感動。今年整體成績亮眼，總減重達958公斤，展現職場揪團運動的驚人力量。

廖育瑋局長指出，依據教育部體育署(現為運動部全民運動署)113年運動現況調查顯示，全國各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率為39.6%，嘉義市36.5%為全國第二低的縣市，顯示嘉市推動運動與健康促進已見成效。特別是在職場端，透過揪團運動與自主健康管理，確實能有效促進健康、達成減重與減脂目標，是衛生局持續推動此項政策的動力。

廖育瑋局長進一步說明，增肌減脂競賽邁入第4年，報名踴躍、熱度逐年升高，今年共有46組公私部門團隊、849人參與。競賽以量測「肌肉量增加」及「體脂率減少」為評比指標，並設團體獎、個人獎及持續參加獎等多項獎勵，鼓勵職場團隊持續健康行動。今年成效特別亮眼，衛生局新增頒贈減重達10%以上的「特別獎」，表揚努力突破自我的參賽者。同時，為肯定職場中熱心帶隊、積極動員的關鍵人物，今年特別增設「熱心服務獎」予以表揚，並同步頒發「超級揪團王」、「堅持到底獎」、「團體減重王」等團體獎，鼓勵參賽團隊，充份營造正向及溫暖的競賽氛圍。

嘉義市政府衛生局國民健康科長陳秀玲表示，將持續推動職場揪團運動，擴散健康正能量，讓更多市民在團隊支持、規律運動與健康管理的循環中找回活力，共同打造更健康、更幸福的嘉義市。

嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎，衛生局廖育瑋局長、科長陳秀玲和得獎人合影。(圖/記者黃音文攝)