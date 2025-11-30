嘉義市「揪你運動」競賽 46隊減重近千公斤

嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動／嘉義市府提供





嘉義市政府衛生局連續4年舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽，昨（29）日在民族國小活動中心舉辦頒獎活動，46組參賽團隊齊聚分享運動成果與健康蛻變。衛生局表示，今年整體成績亮眼，總減重達958公斤，展現職場揪團運動的驚人力量。

市府衛生局局長廖育瑋指出，增肌減脂競賽邁入第4年，報名踴躍、熱度逐年升高，今年共有46組公私部門團隊、849人參與。競賽以量測「肌肉量增加」及「體脂率減少」為評比指標，並設團體獎、個人獎及持續參加獎等多項獎勵，鼓勵職場團隊持續健康行動。

廖育瑋說，今年成效特別亮眼，衛生局新增頒贈減重達10%以上的「特別獎」，表揚努力突破自我的參賽者。同時，為肯定職場中熱心帶隊、積極動員的關鍵人物，今年特別增設「熱心服務獎」予以表揚，並同步頒發「超級揪團王」、「堅持到底獎」、「團體減重王」等團體獎，鼓勵參賽團隊，營造正向及溫暖的競賽氛圍。

台灣電力股份有限公司嘉義區營業處榮獲本屆「肌肉量增加最多」團體獎冠軍。代表領獎的賴郁凱表示，公司響應本次競賽外，內部也自主辦理減重活動，同仁在雙重激勵下，相互鼓勵、積極運動，最終成功奪冠，展現團隊齊心努力的成果。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心則拿下「體脂率減少最多」團體獎第一名。領獎代表林芸汝指出，組隊報名參賽後，同仁相約參加健身房課程、馬拉松、游泳、羽球、騎車等多樣運動，累積許多珍貴的團隊運動回憶。同仁也同步調整飲食，運動與飲食雙軌並行，是團隊能交出亮眼成績的關鍵。

本次頒獎最受矚目的亮點，是國立嘉義高級工業職業學校老師阮琡婷，她以「增肌20.4%、減脂33.2%」的驚人成果，一舉拿下個人獎與持續參加獎等4個獎項，被譽為本屆最佳典範。阮琡婷分享，她以健康飲食取代高熱量早餐，並每天維持30至40分鐘的超慢跑，半年下來明顯感受到身體狀況的正向改變，也更堅定持續運動的決心。

