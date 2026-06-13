嘉義市「有事青年行動競賽」 總獎金90萬首次邀國中生參賽

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〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府舉辦「有事青年行動競賽」邀請青年與學子以地方文化為靈感、數位工具為助力，透過實際行動提出創新解方，共同為城市發展注入新能量，今年第七屆賽事主題為「在嘉，玩出新公式」，已開放報名，總獎金高達90萬元，協助優秀提案落地實現，並首次推出專屬國中生參與的「創新競賽組」，激發不同世代的創意能量。

市府企劃處表示，為鼓勵青年投入在地實踐與社會創新，2019年推出「有事青年」政策品牌，聚焦多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與等5大面向，打造青年友善的發展環境；2020年起辦理「有事青年行動競賽」，已陪伴近百組青年團隊投入地方行動，從社會、生活、產業等不同領域探索永續創新，發掘問題並提出解方，逐步累積城市創新能量。

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今年賽制全新升級，「議題實踐組」開放15至35歲青年參與，聚焦經濟共榮、社會共創及環境共生3大面向，鼓勵從在地觀察出發，提出兼具創新與可行性的解決方案。「創新競賽組」開放嘉義縣市公私立國中在學學生(含應屆畢業生)報名，由指導老師或法定代理人帶隊，以「在嘉玩空間」為主題，透過一日現場競賽設計夢想中的生活互動裝置，引導學生從生活經驗出發，重新想像並創造校園與社區空間的未來樣貌。

今年競賽整合「行動基金」與「雙軌培力」機制，支持青年將創意化為實際行動，提供總獎金90萬元的實踐行動基金，並規劃5堂實戰補帖課程，針對團隊需求精準優化提案內容，也導入跨領域業師與在地顧問雙軌陪跑機制，透過諮詢協助團隊釐清問題、強化執行策略，最後打造雙日策展決賽舞台，透過成果展與公開發表，擴大行動影響力。

市府企劃處表示，關心地方發展的青年或對生活空間充滿想像力的國中生，歡迎參與賽事，可上「有事青年實驗室」官網報名。

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