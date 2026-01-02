嘉義市「民族國小西側公辦都更二期」 正式公告招商

「嘉義市民族國小西側南門段二小段 88 等 8 筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，已於114年12月30日正式公告招商／嘉義市府提供





「嘉義市民族國小西側南門段二小段 88 等 8 筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，已於114年12月30日正式公告招商／嘉義市府提供

為加速嘉義市東區整體發展，活化市中心公有土地資源，嘉義市政府辦理「嘉義市民族國小西側南門段二小段 88 等 8 筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，已於114年12月30日正式公告招商，公告期間至 115 年 4 月 28 日止，邀請優質投資團隊踴躍參與，共同打造嘉義市中心新一代城市核心。

嘉義市長黃敏惠表示，「民族國小西側公辦都更二期」位處市中心，緊鄰民族路、垂楊路等主要幹道，周邊串聯文化路商圈、東市場、影城及優質文教生活圈，區位條件成熟、生活機能完整，是市中心少有兼具規模、土地坵塊完整且權屬單純的開發基地，期待透過公辦都市更新機制，引入優質投資開發者，在兼顧公共利益的前提下，活化城市核心土地，為嘉義市「東區大進步」注入新的成長動能。

廣告 廣告

市府都市發展處處長許懷群指出，本案基地屬商業區（商二），面積約9,837平方公尺（約2,976坪），為一期基地面積的2倍，且土地權屬全數為公有，分屬嘉義市政府、教育部及財政部國有財產署所有，無私有產權整合問題，現況地上物均已清空，具備可即時啟動開發之優勢。

許懷群表示，透過公辦都市更新機制，可導入住宅、商業及公共服務空間，更規劃多項公益回饋設施，包括社會住宅、社會福利設施及公共停車空間。預計更新後，透過都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積將超過8萬平方公尺，整體投資金額預估超過50億元，為嘉義市近年來市中心規模最大、條件最優異的公辦都更招商案件之一。

都發處表示，為協助投資者深入了解本案未來發展潛力及招商文件內容，市府將於115年1月19日及1月28日，分別於嘉義市及台北市辦理招商說明會，針對公辦都更招商重點及後續作業流程進行完整說明，並進行意見交流，期望透過公開透明的招商程序，吸引優質投資團隊，攜手打造全齡共享、世代宜居的嘉義市中心新風貌。

詳情可至嘉義市政府全球資訊網首頁/電子公告欄(https://www.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=464&sms=9155)，或至嘉義市政府都市發展處網站(urban.chiayi.gov.tw)/訊息專欄/都市更新科參閱。

招商說明會場次如下：

嘉義場

（一）時間：民國115年1月19日（星期一）14:30－16:00

（二）地點：嘉義市鈺通大飯店2樓鈺典閣（嘉義市東區維新路7號）

台北場

（一）時間：民國115年1月28日（星期三）14:30－16:00

（二）地點：臺北寒舍艾美酒店2樓畢宿廳（臺北市信義區松仁路38號）

「嘉義市民族國小西側南門段二小段 88 等 8 筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，已於114年12月30日正式公告招商／嘉義市府提供

「嘉義市民族國小西側南門段二小段 88 等 8 筆土地公辦都市更新事業計畫」公開評選實施者案，已於114年12月30日正式公告招商／嘉義市府提供

更多新聞推薦

● 藍白立院黨團攜手通過卓揆譴責案 政院：若因守護憲法遭立院譴責，感到遺憾