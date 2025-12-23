嘉義市「看嘉本領學院」 助319位青年穩定就業

嘉義市府社會處《看嘉本領暨青職嘉薪計畫》 114 年繳出亮眼成績，截至114年11月底，已成功協助 319 位青年留在嘉義 ／嘉義市府提供





嘉義市府社會處推動的《看嘉本領暨青職嘉薪計畫》 114 年繳出亮眼成績，全年辦理超過 30 場職涯發展活動，影響逾 1,500 人次青年參與，截至114年11月底，已成功協助319 位青年留在嘉義就業，且申請人數仍持續成長，展現嘉義市青年留才政策的質成效。

市府社會處指出，這項計畫以「看嘉本領學院」為核心品牌，透過多元課程與輔導，協助青年探索職涯方向、建立專業技能、強化就業銜接，逐步實現「從嘉義出發，走向職場舞台」的願景。

社會處長李思賢表示，青年世代是形塑城市未來的關鍵力量，市府近年積極推動「十大旗艦計畫藍圖－青世代磁吸」策略，從「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」到「公共參與」五大方向，打造友善青年發展的環境，並以「安心生養、青年培育、人才就業」三大策略，打造更完整的青年支持系統。

李思賢說，今年「看嘉本領學院」聚焦「職涯探索」、「確立方向」與「就業銜接」三大主軸，透過系列化活動協助青年從校園順利銜接到職場。在職場培力方面，依青年不同職涯階段，規劃三梯次職場技能課程，涵蓋新鮮人職場適應、數位技能強化及在職青年進階發展，協助青年逐步提升專業能力與職場競爭力，形成人才培育的長期支持機制；同時透過職涯諮詢機制，引導青年認識自身特質與職涯方向，縮短摸索期。

在就業支持方面，推動「青年求職嘉薪獎勵金」，提供實質誘因，鼓勵青年選擇嘉義作為職涯發展據點。截至114年11月底，已有319名青年通過審核並領取獎勵金，不僅協助青年穩定就業，也有效支持在地企業留才，促進地方產業與青年發展形成良性循環。社會處提醒，凡於114年9月30日（含）前到職之申請者，首次申請期限最遲至115年1月15日止；於114年10月1日（含）後到職者，得於115年度提出申請，逾期將不再受理。

社會處表示，未來將持續深化「看嘉本領學院」平台功能，結合更多在地產業與資源，強化青年培力與就業銜接機制，讓嘉義不只是青年「第一份工作」的選擇，而是能長期發展職涯的城市。

嘉義市府邀請出身嘉義、現任台視新聞主播侯乃榕以「Dream Big！主播人生這樣闖關」為題開講／嘉義市府提供

