嘉義市「粉紅超馬」小紅包亮相 春節期間限量發送

（記者黃信峯／嘉義報導）迎接農曆新年，嘉義市政府推出「粉紅超馬」小紅包，結合插畫設計、書法與年節吉祥元素，洋溢濃濃年味，為春節增添溫暖與祝福。為春節增添溫暖氣氛。嘉義市長黃敏惠表示，今年的新春祝福以「粉紅超跑迎媽祖，粉紅超馬迎幸福」，象徵傳統信仰與幸福意象交織，陪伴市民迎向嶄新的一年。

圖/ 嘉義市長黃敏惠揭開馬年「粉紅超馬」小紅包，讓民眾感受到馬年所有好運都「上馬」，幸福「加碼」。記者黃信峯翻攝

黃敏惠市長表示，嘉義市政府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠，及書法家、前市府地政處長饒嘉博合作，共同完成「馬迎春暉」春聯設計，春聯己發放在家戶中，讓年節氣氛在城市也逐步展開。黃市長分享，「粉紅超馬」小紅包以粉紅馬為主角，將寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，搭配象徵國泰民安的十元硬幣，巧妙透過設計融入馬鞍造型中，讓民眾在拿到小紅包的同時，感受到馬年所有好運都「上馬」，幸福也隨之「加碼」。

市府邀請民眾春節期間到嘉義市走春，大年初一（2/17）黃敏惠市長將於嘉義城隍廟、九華山地藏庵及文化局文化廣場等地，發送限量「粉紅超馬」小紅包、初二(2/18)則在文財殿、初九(2/25)則會在玉皇宮發放，歡迎大家過年來嘉義市，把幸福迎回家。

