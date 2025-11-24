嘉義市「護肝五哩路」健康講座登場

(記者廖建智嘉義報導)

根據衛生福利部資料顯示，肝癌長年位居國人癌症死因第二位，被視為威脅健康的「隱形殺手」。為提升市民肝臟健康識能並強化肝病防治觀念，台灣癌症基金會與嘉義市政府衛生局於11月22日假嘉義文創園區共同舉辦「護肝五哩路」健康講座，透過專家醫師衛教與創意皮影劇演出，讓市民在輕鬆愉悅的氛圍中吸收保健知識，攜手守護肝臟健康。



嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，嘉義市過去曾是C型肝炎重災區，因此市府自2019年起即將消除C肝列為重點市政工作，多年來積極推動B、C型肝炎篩檢及健康宣導。根據國健署資料，嘉義市C肝篩檢率高達86.3%，居全國第一，顯示市民對肝臟健康的重視程度持續提升。台灣癌症基金會顧問官鋒澤亦指出，早期篩檢與病毒防治是降低肝癌死亡率的關鍵，但由於肝臟疾病初期多無明顯症狀，許多人容易忽略檢查。因此，本次講座希望透過專業講解與寓教於樂的方式，使民眾更易理解與落實護肝觀念。



活動邀請中國醫藥大學附設醫院賴學洲醫師 以「嘉人護肝、義起守護」為題，分享日常可實踐的簡易護肝方法，協助民眾在生活中養成健康習慣；而嘉義基督教醫院陳柏岳醫師則以「肝癌多元治療好嘉在」為題，介紹肝癌從早期到晚期的各項治療選擇，包括手術、射頻燒灼、標靶治療，以及近年備受矚目的免疫合併標靶雙機轉治療，讓病友與家屬看見治療新希望。



為增添互動性並拉近與市民的距離，活動特別安排以「豬八戒打敗肝癌魔王」為主題的創意皮影劇演出，透過活潑的角色與有趣的劇情，傳達肝病預防的重要性，使民眾能在輕鬆觀賞中理解早期發現、早期治療的關鍵觀念。寓教於樂的形式深受親子族群喜愛，也讓健康知識更自然融入生活。



衛生局進一步提醒，國健署自2025年8月1日起，將擴大公費B、C型肝炎篩檢對象至民國75年（含）以前至79歲者，涵蓋年齡為39至79歲，並提供終生一次免費篩檢。尚未接受過B、C型肝炎篩檢的市民應把握機會儘早檢查，尤其是B、C型肝炎帶原者、脂肪肝患者及有肝癌家族史者，更應提高警覺。透過早期發現、早期治療，能有效降低肝癌發生率與死亡風險。