嘉義市「護肝五哩路」健康講座登場
(記者廖建智嘉義報導)
根據衛生福利部資料顯示，肝癌長年位居國人癌症死因第二位，被視為威脅健康的「隱形殺手」。為提升市民肝臟健康識能並強化肝病防治觀念，台灣癌症基金會與嘉義市政府衛生局於11月22日假嘉義文創園區共同舉辦「護肝五哩路」健康講座，透過專家醫師衛教與創意皮影劇演出，讓市民在輕鬆愉悅的氛圍中吸收保健知識，攜手守護肝臟健康。
嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，嘉義市過去曾是C型肝炎重災區，因此市府自2019年起即將消除C肝列為重點市政工作，多年來積極推動B、C型肝炎篩檢及健康宣導。根據國健署資料，嘉義市C肝篩檢率高達86.3%，居全國第一，顯示市民對肝臟健康的重視程度持續提升。台灣癌症基金會顧問官鋒澤亦指出，早期篩檢與病毒防治是降低肝癌死亡率的關鍵，但由於肝臟疾病初期多無明顯症狀，許多人容易忽略檢查。因此，本次講座希望透過專業講解與寓教於樂的方式，使民眾更易理解與落實護肝觀念。
活動邀請中國醫藥大學附設醫院賴學洲醫師 以「嘉人護肝、義起守護」為題，分享日常可實踐的簡易護肝方法，協助民眾在生活中養成健康習慣；而嘉義基督教醫院陳柏岳醫師則以「肝癌多元治療好嘉在」為題，介紹肝癌從早期到晚期的各項治療選擇，包括手術、射頻燒灼、標靶治療，以及近年備受矚目的免疫合併標靶雙機轉治療，讓病友與家屬看見治療新希望。
為增添互動性並拉近與市民的距離，活動特別安排以「豬八戒打敗肝癌魔王」為主題的創意皮影劇演出，透過活潑的角色與有趣的劇情，傳達肝病預防的重要性，使民眾能在輕鬆觀賞中理解早期發現、早期治療的關鍵觀念。寓教於樂的形式深受親子族群喜愛，也讓健康知識更自然融入生活。
衛生局進一步提醒，國健署自2025年8月1日起，將擴大公費B、C型肝炎篩檢對象至民國75年（含）以前至79歲者，涵蓋年齡為39至79歲，並提供終生一次免費篩檢。尚未接受過B、C型肝炎篩檢的市民應把握機會儘早檢查，尤其是B、C型肝炎帶原者、脂肪肝患者及有肝癌家族史者，更應提高警覺。透過早期發現、早期治療，能有效降低肝癌發生率與死亡風險。
其他人也在看
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 16 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 15 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 2 天前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡
一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。中天新聞網 ・ 5 小時前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 16 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險
手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！ 1、預防麻醉嘔吐不是小事 這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！ 2、誤吸風險差異很大 為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。 ・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 ・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺 ・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險 3、胃排空時間有科學根據常春月刊 ・ 1 天前
全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增
台灣HIV逾3.6萬人，雖近年新增個案逐漸趨緩，三項「95 指標」達成值高於全球平均值，但仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象。醫師更示警近年新確診感染者「年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升」，也為防治佈局敲響警鐘。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 6 小時前
屁股愈來愈垂還有假跨寬？揭「4種臀部老化型」 快這樣做救回來
臀部老化其實比想像中更早出現！長時間久坐、少運動、姿勢不良等，都會讓臀部肌肉慢慢鬆弛、線條變得不明顯。想恢復緊實翹臀，先從認識臀型開始！ 臀部老化 4種常見類型 ．V型臀常見於年紀較長者。臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，線條難以矯正，彈力感消失。．A型臀亞洲常見類型。上半部沒肉、脂肪集中外側，微笑線厚重，顯得下盤寬大。．O型臀多見於過重或肥胖者。臀部圓寬厚實、脂肪堆積多，整體線條不明顯。．H型臀久坐族、缺乏運動最容易中！臀肌流失下垂、臀中肌凹陷，整體線條平坦、沒立體感。 這樣吃 有效提臀 營養師高敏敏指出，想讓臀部緊實翹起來，飲食絕對是關鍵之一 1、足夠的蛋白質雞胸肉、魚、蛋、豆類都很棒，是肌肉的建構原料，能幫助臀肌形成與生長2、選擇優質碳水化合物糙米、燕麥、地瓜能提供穩定能量，幫助運動後修復與恢復體力3、多吃蔬果像是菠菜、香蕉、番茄等，富含維生素與抗氧化物，維持臀肌彈性與緊實感4、補充健康脂肪酪梨、鮭魚、堅果、橄欖油等，能促進新陳代謝，減少脂肪堆積 4招動作 有效提臀 除了日常飲食要注意之外，平時做相關運動，也可以維持臀肌緊實，堅持下來絕對有感！ ．半側躺抬 →訓練臀中肌與大腿外側線條常春月刊 ・ 14 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 3 小時前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前