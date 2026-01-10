嘉義市「馬不停蹄來嘉遊」登場 199套票同步開賣

嘉義市府推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，另同步推出「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」／嘉義市府提供





迎接嶄新的一年，嘉義市政府於2026年初推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，另同步推出「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」，適合自由行旅客自行安排行程，市府邀請民眾以不同方式走進嘉義，結合公車移動、在地文化與主題體驗，讓搭車本身成為探索城市的一部分，感受城市魅力。

嘉義市府推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，另同步推出「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」／嘉義市府提供

交通處表示，「馬不停蹄來嘉遊」小旅行活動係由在地專業導覽人員帶領的團體行程，分為「假日小旅行」與「平日走讀小旅行」兩大類型(每場限量20名)，適合不同旅遊需求的民眾參加。

假日小旅行規劃兩款不同主題行程，皆由在地專業導覽人員帶領，適合想輕鬆深度遊嘉義的民眾參加。兩款假日小旅行皆包含導覽服務、場館門票、旅遊保險、在地特色點心、餐盒及手作DIY體驗，讓民眾無須自行規劃，即可輕鬆暢遊嘉義。

「嘉玩藝術小旅行」：1、以嘉義藝術文化為主題，走訪花磚博物館、嘉義舊監獄宿舍群等特色景點，並安排木作DIY體驗，感受城市美學與職人手作魅力；2、活動費用為每人249元(原價值超過525元)，於1月31日及2月7日辦理。

「科普探索小旅行」：1、主打親子與知性族群，走訪嘉義市立博物館及新嘉大昆蟲館等景點，並體驗昆蟲主題DIY活動，透過導覽解說深入了解自然與科學知識；2、活動費用為每人299元(原價值超過610元)，於2月1日及2月8日辦理。

「平日走讀小旅行」：1、以百元親民價格(含當日導覽費用、場館門票、保險、在地特色點心及餐盒)，帶領民眾走讀嘉義城市風景與歷史文化；2、活動於1月23日（五）、1月28日（三）、1月29日（四）、1月30日（五）、2月4日（三）、2月5日（四）、2月6日（五）、2月10日（二）舉辦，每日分上午、下午兩場次，共計16場。上午場走訪嘉義公園與嘉義舊監獄，下午場則前往嘉義市立博物館(門票50元)及檜意森活村，透過導覽老師的解說，讓城市故事更生動。

市府表示，考量民眾旅遊時間彈性，另同步推出「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」，適合自由行旅客自行安排行程。套票包含「嘉玩藝術套票」及「科普探索套票」兩款主題內容，旅客可於效期內不限次數搭乘光林我嘉線公車，並享有場館門票兌換、特色點心及DIY體驗等多項優惠。

嘉玩藝術套票：包含花磚博物館(門票100元)，欣賞百年老屋與多樣花磚之美；嘉義舊監獄宿舍群參觀並體驗木作DIY(需自行預約，原價200元)，感受地方特色；科普探索套票：包含嘉義市立博物館(門票50元)與新嘉大昆蟲館(門票180元)，近距離接觸昆蟲生態與城市故事，並體驗製作昆蟲主題冰箱貼(原價100元)，寓教於樂。

市府提醒，「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」自民國115年1月16日起販售至2月28日止(數量有限售完為止)，使用期間至4月30日止，讓民眾能依自身行程彈性規劃嘉義之旅。購票與報名資訊：自115年1月16日起開放購票及報名；更多活動資訊可至嘉義市政府交通處Facebook粉絲專頁查詢。

