嘉義市「320+1城市博覽會」 展覽現場搶先看
320+1嘉義市城市博覽會將於12月12日盛大開幕，今（3）日市長黃敏惠偕副市長林瑞彥、秘書長陳永豐帶領各局處主管及團隊，視察「320+1嘉義市城市博覽會」展區。市府團隊與總顧問劉維公、總策展人林昆穎及各展區策展人共同揭開展覽最新成果，提前感受城市博覽會的亮點魅力。
黃敏惠表示，嘉義市320+1城市博覽會以串連過去、現在與未來，打造「共享城市」、「宜居城市」以及「摩登城市」三大主題、五大展區。每一個展區都以城市故事為核心，展現木都嘉義的獨特魅力。
黃敏惠說，這次展覽與國際頂尖建築團隊MVRDV合作，打造出象徵城市特色的Wooden Wonders嘉義市永續願景館，以木材重現嘉義舊城門的風貌，展現嘉義市自建城以來的木都傳統，讓大家看到嘉義市不只是歷史的延續，更是走向未來的城市。
黃敏惠進一步表示，永續願景館不僅是一座展覽空間，更展現嘉義市推動木都城市、減碳政策與自然建材應用的具體成果，也象徵嘉義市與國際接軌、以永續作為城市治理的核心方向。
黃敏惠也介紹本次展場導覽「桃喜」，桃喜將陪伴大家走訪各大展區，帶來滿滿收穫，感受城市的故事與能量。歡迎全台民眾12月12日至12月28日來嘉，整座嘉義市將化身為大型展場，並結合第33屆嘉義市國際管樂節與諸羅山國際軟式少棒邀請賽，讓城市充滿音樂、展覽、市集、最道地的美食，以及濃濃的嘉義人情味。
文化局長謝育哲表示，MVRDV以深度在地研究為基礎，重新轉譯嘉義代表性的木造建築語彙，將診所、食堂、咖啡館、派出所、博物館與住宅等生活意象融入設計，展現兼具城市記憶與當代創新的建築樣貌。
320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊
展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點：嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
