嘉義市「320+1願景展」登場 揭示東西雙引擎推動永續宜居城市藍圖

嘉義市政府24日在嘉義之心城市願景館舉行「320+1嘉義願景展」開幕活動，完整呈現市府推動「十大旗艦計畫」下的東區大進步、西區大發展雙引擎成果。以「涼適、活力、新木都」為城市願景，市府將風廊、遮蔭、木構建築等設計手法納入都市計畫，並同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台，成為全國第一個完成全市3D Mesh建模的城市。活動邀請成功大學林子平特聘教授與東吳大學劉維公副教授分享韌性城市與公共性創造，黃敏惠市長率市府團隊出席，共同描繪嘉義下一個百年的都市未來。

↑圖說：嘉義市將風廊、遮蔭與新式木造建築等都市設計手法納入都市計畫管控。（圖片來源：嘉義市都發處提供）

黃敏惠市長指出，嘉義市正以「全齡共享、世代宜居」為施政主軸，城市治理必須面對極端氣候挑戰，並從都市計畫導入新的調適思維。她表示，如同嘉義歷史上推動市區改正的重大轉型，市府借助專家意見，形成風廊、水廊、綠廊等整體規劃，以東區大進步與西區大發展雙引擎，打造更安全、健康、共享的生活環境，也感謝市民的理解與支持。

面對即將於118年通車的鐵路高架化工程，嘉義市迎來城區縫合與西區再造的重要時刻。黃敏惠市長表示，西區以經貿、交通、教育、醫療和居住等五大產業帶動發展，並推動「高鐵聯外輕軌＋三橫三縱三環」路網建設，加速北港路周邊及嘉北車站區段的串聯。同時也呼籲中央支持嘉義市重大建設，讓嘉義成為「大南方新矽谷」的重要後盾。

↑圖說：嘉義市建國二村、復興新村地區開發構想模擬圖。（圖片來源：嘉義市都發處提供）

至於東區的城市更新，黃敏惠市長提到，嘉義累積321年的城市底蘊深厚，建國二村與復興新村兩大眷村在住戶遷出後，市府積極進行公辦市地重劃，希望未來透過國防部與國產署的公開標售，引入商場、辦公、飯店等多元產業，打造嘉義新東大門。

都市發展處長許懷群補充，北港路兩側具備倉儲物流與創新研發發展潛力，嘉北車站周邊將規劃「健康幸福城園區」，建國二村與復興新村則以「東門町人本綠都心」為定位，朝向新興商業區推進。

成功大學林子平特聘教授指出，嘉義市是非六都中率先完整實踐高溫調適管制的城市，並依研究成果指認8條主風廊，將「引風入城、引風入巷」納入土地使用與都市設計，打造涼適、健康、跨世代宜居的城市環境。

↑圖說：「320+1願景展」同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果，為全國第一個完成全市3D Mesh的縣市。（圖片來源：嘉義市都發處提供）

市府自2022年提出「十大旗艦計畫藍圖」後，跨局處合作成果陸續展現，包括「西區大發展整體策略規劃案」獲台灣景觀大獎、北港路兩側開發案進入續審、建國二村與復興新村等多項都市計畫變更公開展覽，逐步落實「風生水起綠都心」城市願景。

此次「嘉義願景展」自11月24日起展至11月30日，以模型、展板與影片呈現都市設計亮點與水綠風廊布局，讓市民直觀想像嘉義未來城市的面貌。市府邀請民眾前往參觀，一同見證嘉義城市進化的最新進展。

