嘉義市1/24加碼普發6000元 發放時程、領取資格一次看

嘉義市長黃敏惠。民眾提供



因應國際關稅政策變動及丹娜絲颱風重創地方經濟，嘉義市政府推動「振興經濟加碼計畫」，加碼普發市民每人新台幣6000元。市長黃敏惠今在市務會議說明，普發現金的發放對象、條件與期程，強調在嚴守財政紀律、不舉債前提下，運用歲計賸餘回饋市民，以穩定民生、支撐在地經濟。

嘉義市政府指出，普發現金對象須同時符合兩項條件：一是設籍基準日為114年12月8日（含）前；二是造冊基準日114年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）。此外，於12月8日（含）前出生的新生兒，只要在115年2月6日前完成出生登記並設籍嘉義市，同樣可領取6000元。

發放方式採兩階段辦理。第一階段採實體發放，市府自115年1月16日起，陸續寄送領取通知單至市民戶籍地址。主要發放日為115年1月24日及1月25日，連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可持通知單、國民身分證正本及印章，前往指定地點領取。若未能於上述日期領取，可於115年1月30日、1月31日，以及2月6日、2月7日，至戶籍所在地所屬聯合里辦公處補領。

未成年人由法定代理人代領，須檢附通知單、法定代理人身分證與印章，以及未成年人身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。如由他人代領，受委託人須年滿18歲，並備妥通知單、委託書，以及委託人與受託人雙方身分證與印章。

第二階段則採轉帳匯款方式。市民若因故無法於第一階段完成領取，可於115年3月2日至3月15日，透過線上或書面方式提出申請，採線上或書面方式辦理，相關申請網站將另行公告。經審核後，款項將於115年4月30日前撥款入帳；逾期未領取或未申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。

黃敏惠表示，嘉義市已連續15年不舉債，成為本島首個連續7年公共債務為零的城市，此次普發現金全數運用累計歲計賸餘，不影響公共建設與既有財政規劃。她也呼籲市民支持在地消費，讓資源回流市場，帶動商圈、夜市與在地產業活絡，「市府發錢，市民花錢，嘉義市賺大錢」，共同為城市累積更多前進動能。

