嘉義市1/24、1/25普發6000元 東西區共設136處領取點

嘉義市政府普發現金加碼計畫，發放所設置地點一覽表／市府提供





嘉義市1月24日、25日辦理振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫發放作業，市府於東、西區分別設置65及71處，共計136處發放所。

嘉義市政府表示，136處發放所名稱、發放所地址及劃定前往領取之里鄰名稱，詳如「嘉義市政府振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫發放所設置地點一覽表」。

嘉義市政府預計於115年1月16日由里、鄰長或里幹事發送通知單暨委託書到家戶。為妥善分流、讓普發現金領取更加順暢，請市民朋友務必依照通知單上的領取時間、地點，攜帶相關證明文件，前往領取。



