嘉義市11院聯手打造智慧醫療防護網 引進AI與金獎標竿共創卓越品質

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】面對國家推動「健康台灣深耕計畫」的重大政策願景，落實醫療體系在地並升級轉型，嘉義市今（14）日交出了漂亮的成績單。由嘉義基督教醫院主辦的「嘉義市醫院聯盟創新嘉年華」於路加堂盛大登場，集結嘉義市11家醫院、逾百位醫療菁英，宣示透過跨院聯手，不僅要打破醫院圍牆分享資源，更引進AI智慧科技與國家級品質標竿，展現嘉義市醫療體系貫徹「健康台灣」政策、守護民眾健康的強大決心 。

本次活動根據衛福部「健康台灣深耕計畫」核心精神，在透過醫院聯盟機制，促進區域醫療資源的深度整合。嘉義基督教醫院院長陳煒強調，面對快速變遷的醫療環境，單打獨鬥已非解方，「醫療品質」與「病人安全」是整體體系必須共同承擔的責任。陳煒指出，透過聯盟平台打破門戶之見 落實「健康台灣」區域聯防，不同規模與專科的醫院能共享創新作法，這不僅是經驗交流，更是縮短品質落差、讓優良照護模式在地擴散的關鍵行動，具體實踐了健康台灣的政策目標 。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋亦親臨現場力挺，她勉勵聯盟成員持續攜手合作，展現嘉義市對病人安全的高度重視，市府也將作為最強後盾，共同建構讓市民安心的就醫環境 。

為具體提升醫療品質，本次嘉年華特別導入「標竿學習」模式，邀請榮獲國家醫療品質獎（NHQA）肯定的頂尖團隊進行實務傳授，含金量極高，澄清綜合醫院分享透過多專業整合模式，有效降低血液透析病人衰弱症比率，榮獲NHQA金獎肯定；奇美醫院說明加護醫學部卓越中心建置經驗，透過制度化管理與跨領域合作，建立高品質重症照護模式，並獲NHQA系統類卓越中心肯定；台中慈濟醫院則分享身心科急性病房跌倒風險降低的品質改善成果，透過標準化流程有效提升病人安全；另邀請WaCare遠距健康分享AI技術導入臨床照護與健康管理的實務應用，展現智慧科技於醫療場域中的創新成果。

除專題演講外，現場亦規劃海報展示區，呈現各院品質改善的實務成果，促進跨院團隊的深度對話，嘉義基督教醫院表示，未來將持續藉由嘉義市醫院聯盟平台，結合健康台灣深耕計畫政策方向，深化跨院合作。透過打造以病人為中心、以安全為核心的醫療環境，讓嘉義市民不只享有在地就醫的便利，更能感受到高品質、有溫度的智慧醫療服務 。

圖說：嘉義市11家醫院、逾百位醫療菁英，宣示透過跨院聯手，打破醫院圍牆分享資源，更引進AI智慧科技與國家級品質標竿，展現嘉義市醫療體系貫徹「健康台灣」政策、守護民眾健康的強大決心聯手打造智慧醫療防護網。衛生局長廖育瑋亦親臨現場力挺。（圖：記者劉芳妃攝）