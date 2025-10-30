嘉義市11/1起流感及新冠疫苗二階段開放接種
(記者廖建智嘉義報導)
自11月1日起公費流感及新冠疫苗開放第二階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可同時接種流感及新冠LP.8.1疫苗，今年度民眾接種疫苗情形相當踴躍，嘉義市政府衛生局呼籲符合公費資格且尚未接種之民眾，儘速前往疫苗合約醫療院所接種，以提升自身保護力。
嘉義市政府衛生局與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，於本市全聯指定門市設置2場免費社區接種站，便利民眾就近接種疫苗。2場接種站分別於11月8日上午9-12時在全聯民權店(嘉義市東區民權路177號)、11月15日上午9-12時在全聯興業西店(嘉義市西區興業西路245號)提供新冠和流感疫苗接種服務，凡在此兩場接種站完成接種任一疫苗之民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份(每人限領一份)，另設籍嘉義市於114年10月1日至114年12月31日期間接種公(自)費流感疫苗及新冠疫苗者可獲得2次抽獎機會，相關抽獎辦法將另行公告，籲請民眾把握機會，攜帶健保卡及相關證明文件前往接種(施打對象及攜帶之證明文件詳情請見宣導單)。
嘉義市政府衛生局表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其長者容易受到感染，是導致重症及死亡的高風險族群，鼓勵民眾可以同時接種「左流感右新冠」，一次獲得雙重保護力!疾病管制署今年另採購22.5萬劑Novavax新冠JN.1疫苗，以儲備不同製程之新冠疫苗提供不適合接種mRNA疫苗者接種，預估最快於11月中旬起可提供滿12歲以上且尚未接種Moderna新冠 LP.8.1疫苗的公費接種對象接種。
嘉義市政府衛生局廖育瑋局長提醒，因疫苗接種後約需待2週才能獲得足夠保護力，請民眾儘早接種，以降低感染及相關併發症發生風險。另近期氣溫變化大，除接種疫苗外，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等徵兆，應儘速就醫。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/疫苗專區(https://gov.tw/kAP)查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。
