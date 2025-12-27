嘉義市114學年度國中小候用主任甄選 西區垂楊國小登場

嘉義市政府今天辦理114學年度國民中小學候用主任甄選／嘉義市府提供





嘉義市政府今（27）日在西區垂楊國小辦理114學年度國民中小學候用主任甄選，透過積分審查與口試評選後，國中小候用主任甄選錄取人員名單將公布於教育處網站（https://edu.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=4526&sms=12194）。

甄選委員會主任委員、副市長林瑞彥表示，本次甄選著眼於教育領導力的前瞻培育，整體流程採最嚴謹標準辦理，並邀集學界與實務界具代表性之專家擔任口試委員，確保評選過程客觀、公平，並能選出最具潛力的人選。

教育處處長郭添財表示，錄取人員將於115年3月及6月參加國家教育研究院辦理之候用主任儲訓課程，透過系統化學習強化行政知能與領導素養，未來投入校務推動與教育改革，持續為嘉義市教育注入新動能。



