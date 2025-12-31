嘉義市114年健康城市暨高齡友善城市國家永續發展獎與市民共享榮耀
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】衛生福利部國民健康署「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」以及「114年國家永續發展獎」。嘉義市分別榮獲健康城市類健康平等獎、健康城市類韌性與創新獎佳作、健康城市類海報獎優等以及高齡友善城市類海報獎銀獎；市府於「114年國家永續發展獎」選拔中，亦榮獲政府機關類國家永續發展獎。市務會議中轉呈5大獎得獎單位衛生局、消防局、社會處將獎座、獎狀轉呈給市長黃敏惠，與市府團隊及市民共享榮耀。
市長黃敏惠首先肯定各單位對於永續治理以及智慧科技之規劃與導入，並表示自民國94年上任以來，嘉義市有系統地推動健康城市，民國100年面對超高齡新的挑戰，全國首推高齡友善示範城市，再到111年從「設計」、「數位」、「創生」、「永續」等四大創新思維突破框架，推動十大旗艦計畫，並不斷強調，「跨域整合」，透過跨局處的向心力，實現「全齡共享、世代宜居」的城市願景。
▲社會處以「嘉有社企城市新活力」榮獲健康城市類健康平等獎。
黃敏惠市長指出，在追求永續發展的過程中，必須結合設計思維與現代科技，同時堅信「科技應為人服務」，智慧數位工具能提升效率，卻永遠無法取代人的溫度。黃敏惠市長感謝市府團隊在財政與資源限制下同心協力，將各項投入轉化為城市的競爭力，未來將持續帶動各局處善用整合力量，打造溫暖且永續的幸福城市。
消防局提報「科技助攻 再造永續新桃城」參加「114年國家永續發展獎」選拔，榮獲政府機關類國家永續發展獎，為非六都唯一獲獎縣市，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關。
▲消防局提報「科技助攻 再造永續新桃城」參加「114年國家永續發展獎」選拔，榮獲政。
衛生局表示，由衛生福利部國民健康署主辦「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」，共分為卓越獎、健康城市類、高齡友善城市類3大類，今年邁入第17屆，將評選階段縮短為書面及實地訪查兩階段，並首次設立獎金獎勵制度，鼓勵。全國累計投稿497件作品(專案類352件、海報類145件)，經評選後，共77個單位獲獎(專案類49件、海報類28件)，全國平均獲獎率15.49%(77/497)，本市累計投稿20件，共獲獎4件，得獎作品如下：
一、社會處：「嘉有社企城市新活力」109年全國首創「女性社企培力基地」，用五年深耕成果，榮獲健康城市類健康平等獎，為嘉義市繼104年來首次入圍健康平等獎並獲獎。
二、消防局：「智能助攻避實擊虛-再造永續新桃城」運用科技與創新政策防救災，整合資源建立自助、互助、共助、公助機制等12項創新行動方案，跨域合作創造1+1>2奇效，榮獲健康城市類韌性與創新獎佳作。
三、消防局：「城市『智』理 『嘉』倍安心」透過「實驗、實踐、實現」策略，相關智慧防救災策略不僅同中求異，更依在地服務對象因地制宜，其中跨域團隊臨災應變及領導力及有效運用智慧科技，縮短救援時間，榮獲高齡友善城市類海報獎銀獎。
四、衛生局:「TEENS有話YOUNG說 接住青春的心，別讓沉默墜落」以青少年熟悉的語言與媒材創造溫暖、安心的心理對話空間及教育人員試著善用手邊常見的素材，透過「玩中覺察、說中療癒」營造多元共融健康環境，榮獲健康城市類海報獎優等。
嘉義市截至11月底65歲以上人口比率已達19.86%(全國19.99%)，無論是全國還是嘉義市，預估都將在今年正式邁入「超高齡社會」。在這樣的背景下，健康不只是個人福祉，也是家庭幸福的基礎，更是城市永續發展的重要指標。嘉義市從健康促進、長照整合到智慧科技，致力打造「長輩敢老、年輕人敢夢」的幸福永續城市。（圖：劉芳妃翻攝）
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 27
校園風波剛平？王ADEN跨年復出 信義酒吧逆風邀演惹網罵翻
（娛樂中心／綜合報導）王ADEN日前因桃園某高中校園演出爭議，形象重挫、跨年活動全面喊卡，如今卻傳出「逆風復出 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 4 小時前 ・ 6
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
曹西平高血壓未就醫！醫揭「6食物」穩血壓 吃巧克力也有用
66歲藝人曹西平29日在睡夢中猝逝，確切死因尚未出爐，不過其乾兒子透露，曹西平生前患高血壓，卻未就醫。若要改善血壓問題，須從飲食著手，營養醫學專家劉博仁提到，適量補充高鉀食物有助於穩定血壓，例如黑巧克力、紅棗、花生，水果方面可選擇榴槤、釋迦、芭蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44