嘉義市114年健康城市等5大獎項 與市民共享榮耀

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府（30）日於市務會議中轉呈5大獎項，包含衛生福利部國民健康署「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」以及「114年國家永續發展獎」。市府分別榮獲健康城市類健康平等獎、健康城市類韌性與創新獎佳作、健康城市類海報獎優等以及高齡友善城市類海報獎銀獎；市府於「114年國家永續發展獎」選拔中，亦榮獲政府機關類國家永續發展獎。得獎單位衛生局、消防局、社會處將獎座、獎狀轉呈給市長黃敏惠，與市府團隊及市民共享榮耀。



市長黃敏惠首先肯定各單位對於永續治理以及智慧科技之規劃與導入，並表示自民國94年上任以來，嘉義市有系統地推動健康城市，民國100年面對超高齡新的挑戰，全國首推高齡友善示範城市，再到111年從「設計」、「數位」、「創生」、「永續」等四大創新思維突破框架，推動十大旗艦計畫，並不斷強調，「跨域整合」，透過跨局處的向心力，實現「全齡共享、世代宜居」的城市願景。



黃敏惠市長指出，在追求永續發展的過程中，必須結合設計思維與現代科技，同時堅信「科技應為人服務」，智慧數位工具能提升效率，卻永遠無法取代人的溫度。黃敏惠市長感謝市府團隊在財政與資源限制下同心協力，將各項投入轉化為城市的競爭力，未來將持續帶動各局處善用整合力量，打造溫暖且永續的幸福城市。



消防局提報「科技助攻 再造永續新桃城」參加「114年國家永續發展獎」選拔，榮獲政府機關類國家永續發展獎，為非六都唯一獲獎縣市，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關。



衛生局表示，由衛生福利部國民健康署主辦「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」，共分為卓越獎、健康城市類、高齡友善城市類3大類，今年邁入第17屆，將評選階段縮短為書面及實地訪查兩階段，並首次設立獎金獎勵制度，鼓勵。全國累計投稿497件作品(專案類352件、海報類145件)，經評選後，共77個單位獲獎(專案類49件、海報類28件)，全國平均獲獎率15.49%(77/497)，本市累計投稿20件，共獲獎4件，得獎作品如下：



一、社會處：「嘉有社企城市新活力」109年全國首創「女性社企培力基地」，用五年深耕成果，榮獲健康城市類健康平等獎，為嘉義市繼104年來首次入圍健康平等獎並獲獎。



二、消防局：「智能助攻避實擊虛-再造永續新桃城」運用科技與創新政策防救災，整合資源建立自助、互助、共助、公助機制等12項創新行動方案，跨域合作創造1+1>2奇效，榮獲健康城市類韌性與創新獎佳作。



三、消防局：「城市『智』理 『嘉』倍安心」透過「實驗、實踐、實現」策略，相關智慧防救災策略不僅同中求異，更依在地服務對象因地制宜，其中跨域團隊臨災應變及領導力及有效運用智慧科技，縮短救援時間，榮獲高齡友善城市類海報獎銀獎。



四、衛生局:「TEENS有話YOUNG說 接住青春的心，別讓沉默墜落」以青少年熟悉的語言與媒材創造溫暖、安心的心理對話空間及教育人員試著善用手邊常見的素材，透過「玩中覺察、說中療癒」營造多元共融健康環境，榮獲健康城市類海報獎優等。



嘉義市截至11月底65歲以上人口比率已達19.86%(全國19.99%)，無論是全國還是嘉義市，預估都將在今年正式邁入「超高齡社會」。在這樣的背景下，健康不只是個人福祉，也是家庭幸福的基礎，更是城市永續發展的重要指標。嘉義市從健康促進、長照整合到智慧科技，致力打造「長輩敢老、年輕人敢夢」的幸福永續城市。