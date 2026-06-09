嘉義市114年市長獎暨議長獎頒獎典禮 411名優秀學子獲表揚

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記者邱猷權/嘉市報導

嘉義市114學年度國中小應屆畢業生市長獎暨議長獎頒獎典禮今（9）日舉行，由市長黃敏惠與議長陳姿妏共同表揚207位市長獎及204位議長獎得主，肯定學生在學業、品德及多元表現上的優異成果，並送上祝福與勉勵。

黃敏惠表示，獲獎學生能脫穎而出，展現了勤奮學習與堅持不懈的精神。嘉義市以「教育新世代」為施政核心，持續深耕教育發展，近年不僅獲得五星市長四連霸肯定，教育品質更連續7年榮獲全國金獎，展現小城市的大能量。

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黃敏惠指出，教育是城市發展最重要的根基。從台灣經濟發展到全球AI產業崛起，都證明人才培育的重要性。她感謝市議會長期支持教育政策，市府也持續將教育列為重要施政優先項目，透過投資人才，打造城市永續發展基礎。

▲嘉義市長黃敏惠與議長陳姿妏開心表揚207位市長獎及204位議長獎得主，並予以勉勵。(圖/嘉義市政府提供)

教育處長郭添財表示，為勉勵畢業生迎向新階段，市府特別準備書籍作為畢業禮物。國小畢業生獲贈《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》，鼓勵孩子勇敢面對挑戰、珍視自我；國中畢業生則獲贈《凡有生命的一切，都很美麗》，引導學生從科學視角理解生命價值，培養人文關懷與宏觀視野。

今年典禮以「桃城築夢，學子搏風翔萬里；諸羅德風，恩師化雨育嘉才」為主題，象徵嘉義市是學子夢想啟航之地。市府期許學生帶著家鄉的養分與師長的教誨，勇敢迎接未來挑戰，開創屬於自己的精彩人生。

獲獎學生中，宣信國小鄭永哲同學學業表現優異，曾榮獲台灣台語情境式演說特優，並在躲避球、籃球等賽事中展現亮眼成績；大業實中梁文源同學則以積極負責的態度、多次擔任活動主持及英文即席翻譯，展現優秀領導力與表達能力，成為品學兼優的典範。