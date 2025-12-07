嘉義市114年度童軍運動會 350人齊聚

嘉義市府在蘭潭國中舉行「嘉義市114年度童軍運動會」／嘉義市府提供





嘉義市政府長期推動各項運動政策，今（7）日在蘭潭國中舉行「嘉義市114年度童軍運動會」，由市長黃敏惠、嘉義市16所學校及多個社區童軍約350人齊聚一堂，場面盛大熱鬧，充分展現嘉義市「校校有童軍」的深耕成果。

嘉義市府在蘭潭國中舉行「嘉義市114年度童軍運動會」／嘉義市府提供

黃敏惠表示，身為現任嘉義市童軍會理事長，嘉義市積極推動童軍教育，期盼每位孩子都能在童軍活動中找到自信、紀律與希望。同時也肯定所有童軍夥伴、各校師長與志工夥伴的陪伴與支持，是推動童軍教育不可或缺的力量。

黃敏惠勉勵今日參加的童軍夥伴們從「做中學」、「學中做」，並在活動中體現童軍諾言與精神，展現助人為善與團隊合作的力量，在合作中培養勇氣，在探索中學習自信。童軍展現的紀律、合作與勇於挑戰的精神，更是象徵著嘉義前進的力量。

教育處處長郭添財表示，嘉義市童軍教育成果十分豐碩，不僅學生參與層面持續擴大，各童軍團活動也相當活絡。期許未來嘉義市各級學校都能全面發展童軍教育，童軍夥伴要以新思維主動出擊，把童軍精神推廣至社會每個角落，並善用新時代媒體與科技，讓童軍教育在嘉義深耕茁壯、再創新頁。

今年運動會內容豐富，包含趣味競賽、童軍技能競賽及混合大隊接力等活動。在黃敏惠帶領顧問及校長完成隊伍檢閱後，精彩的競賽隨即展開。童軍夥伴在活動中互相學習，培養團結與向心力，更透過實作習得童軍基礎技能。

