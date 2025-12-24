嘉義市2間寶雅「招牌顏色不同」官方：粉紅色以美妝為主

連鎖美妝百貨「寶雅」在全台擁有超過400家門市，近日卻有嘉義民眾發現，同一個路口竟出現兩家大型寶雅門市，而且距離不到30公尺，特殊景象引發網友熱議。

寶雅。（示意圖／google map）

一名網友日前在Threads上傳影片，指出在嘉義市新民路與興業西路交岔口，馬路兩側各有一間寶雅門市，兩店僅短短不到30公尺的距離。更特別的是，兩家門市招牌顏色不同，一間為常見的桃紅色，另一間則為較少見的粉紅色，讓原PO不禁好奇詢問，「為什麼要開兩間這麼近？還是其實是不同類型的寶雅？」

貼文曝光後引發討論，不少網友留言分享看法，有人笑稱「一間，女生進去一小時；另一間，女生進去，三小時」，也有知情網友指出，粉紅色招牌的寶雅偏向美妝專門店，而桃紅色招牌的門市則同時販售美妝與家居商品。

該貼文也釣出寶雅官方小編親自回應說明。寶雅表示，經典桃紅色招牌屬於一般店型，商品涵蓋生活雜貨、食品與日用品，強調全家大小一次購足的購物需求；招牌上若標示「HOME」，則代表店內另有家居用品相關商品。

寶雅解釋。（圖／翻攝＠ poyabeauty ）

至於粉紅色招牌的門市，寶雅說明，這類型店鋪以美妝概念為主，主打保養與彩妝商品，販售的美妝、保養品牌數量也比一般店型更多，鎖定對美妝商品有高度需求的消費族群。

官方說明曝光後，也讓不少網友恍然大悟，「我以為是改裝潢了⋯ 但不管哪間進去出來都2千以上是什麼魔咒」「哇，長知識了」、也有網友打趣表示「可以告訴我裡面有什麼魔力嗎，想好要買什麼了進去後都會多很多原本沒有要買的。」

