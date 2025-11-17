嘉義市3000發不發？ 黃敏惠：法令許可發6000元都沒問題

嘉義市議員張秀華、黃露慧、陳家平今天質詢關心普發3000，到底發不發、何時發／陳致愷翻攝





嘉義市議員張秀華日前在議會臨時動議提案「嘉義市再加碼普發每人3000元」，獲在場8名議員全數同意通過。今(17日)議員張秀華、黃露慧、陳家平質詢時關心「要不要發、什麼時候發？」嘉義市長黃敏惠回應，如果法令許可，不只3,000元，每位市民普發6,000元都沒有問題」。

針對嘉義市政府加碼普發現金的提案，嘉義市長黃敏惠今（17）日會後回應表示，「拼經濟、顧民生、安民心」始終是市府團隊最重視的目標。針對現金普發是否加碼，「當然想發！如果法令許可，不只3,000元，每位市民普發6,000元都沒有問題」。呼籲市民更加團結，成為市府後盾，凝聚力量，一起為嘉義市打拚。

廣告 廣告

市府主計處說明，中央政府在普發現金方面，可排除《公債法》及《預算法》的限制；但地方政府則受到《預算法》第23條的規範，該條明訂，政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。

對此，市府將積極與中央溝通，爭取將關稅變動、丹娜絲颱風及連續風災、豪雨等造成的影響，認列為「異常情形」，作為加碼普發現金的依據。黃敏惠也再次呼籲各界團結一致，讓市府能更穩健有力的照顧民生。

更多新聞推薦

● 芭樂價格創歷史新高 社頭果農無奈採收率僅剩兩成