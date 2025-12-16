嘉義市320+1城市博覽會 邀《寶島一村》、朱宗慶打擊樂團與 QMSO 聲響派對接力登場

嘉義市政府歡慶建城 320+1，透過表演藝術、音樂派對與多元展演，全面展現城市文化能量。（圖/嘉義市政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市政府為歡慶建城 320+1 的重要里程碑，透過表演藝術、音樂派對與多元展演，盛大舉辦「320+1 嘉義市城市博覽會」活動，全面展現城市文化能量。其中備受矚目的重磅節目之一，正是臺灣劇場經典之作《寶島一村》，將於博覽會期間帶來 2025 年唯一一場戶外演出，回到故事源頭的嘉義市區，在城市夜色中重現橫跨世代的眷村記憶。邀請知名朱宗慶打擊樂團與 QMSO 聲響派對等接力登場，讓不同世代的觀眾在同一個場域中，找到共鳴、留下記憶。

市政府表示，明天（12月17日）演出的《寶島一村》由賴聲川與王偉忠共同編導，改編自王偉忠成長於嘉義眷村的生命經驗，2025 年唯一一場戶外演出，以舞台上的三間小房子，細膩描繪大時代裡的小人物故事。自 2008 年首演以來，巡演遍及世界各地，被譽為臺灣近年最具代表性的劇場經典之一。本次於嘉義以戶外形式呈現，不僅別具意義，更讓劇中熟悉的人情、方言與生活聲響，與城市真實的晚風、街景交織，邀請觀眾在開放空間中，貼近感受屬於臺灣的共同記憶。

「320+1 嘉義市城市博覽會」活動，除了有感動人心的劇場演出外，12月21日的城市博覽會也將帶來節奏澎湃的「聲響派對」，於嘉義大舞台接力登場。首先由享譽國際的朱宗慶打擊樂團領銜演出，結合精湛技巧與強烈舞台張力，從細膩節奏到磅礡鼓聲，層層推進，讓觀眾在震動心跳的節奏中，感受擊樂藝術最純粹、最直接的魅力。

市政府說，緊接著登場的DJ QuestionMark Symphony Orchestra（QMSO）迷你交響樂團，則將為城市夜晚注入截然不同的聲音風景。由 DJ QuestionMark 領軍，融合交響樂團與 DJ 現場混音，橫跨古典、嘻哈、爵士、放克、動漫配樂及華語、英語金曲，打造宛如高規格Live混音派對的沉浸式體驗。本次更推出期間限定陣容，邀集 YELLOW 黃宣、Lazy Habits、FunkyMo、Miao Maio Flow 等嘉賓助陣，讓熟悉旋律全面升級，觀眾不論是站著聽、跟著跳，或坐在地上享受音樂，都能自在參與、盡情投入。

市政府強調，「320+1 嘉義市城市博覽會」不只是慶祝建城的活動，更是一場屬於市民與城市的文化盛會。透過《寶島一村》的深情敘事，以及聲響派對的跨界音樂能量，讓藝術走出劇院、走進街道，讓不同世代的觀眾在同一個場域中，找到共鳴、留下記憶。活動期間，博覽會現場還規劃多個特色展區、藝術裝置與在地美食，邀請全台民眾把握機會「一起來＋1」，走進嘉義、逛展覽、看表演、聽音樂，用雙腳與心，感受這座城市最真實、最動人的魅力。嘉義城市博覽會場場有亮點，下一個感動瞬間，等你一起來現場遇見。

更多活動詳情與最新節目資訊，請以官方網站公告為主： https://chiayicityexpo2025.com/

【320+1 嘉義市城市博覽會｜展覽資訊】

展期｜ 2025年12月12日（五）－12月28日（日）

時間｜ 週一至週四 10:00－18:00；週五至週日 10:00－20:00

地點｜ 嘉義市全區（展區地圖請上官網）

更多資訊｜ 請追蹤「320+1 嘉義城市博覽會」Facebook、Instagram