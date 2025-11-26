嘉義市320+1願景展開幕 揭示雙引擎打造宜居城市

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府（24）日在嘉義之心城市願景館舉辦「320+1嘉義願景展」活動，展現市府推動「十大旗艦計畫藍圖-東區大進步、西區大發展」雙引擎成果。市府以「涼適、活力、新木都」的永續城市理念，將風廊、遮蔭與新式木造建築等都市設計手法納入都市計畫管控，也同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果，為全國第一個完成全市3D Mesh的縣市。活動特邀成功大學建築系林子平特聘教授、東吳大學社會學系劉維公副教授進行專題演講，分享韌性城市設計與公共性創造的實踐思維。黃敏惠市長與市府團隊到場聆聽與交流，共同擘劃嘉義市下一個百年的都市願景。



黃敏惠市長表示，嘉義市以「全齡共享、世代宜居」為目標，從都市計畫做起，導入新的思維和觀念來應對極端氣候的挑戰。如同歷史上克服困難進行「市區改正」一樣，市府借鑑專家意見，確定了涵蓋風廊、水廊、綠廊的整體規劃，藉由「西區大發展、東區大進步」的雙引擎，努力打造共好、共享的生活環境；黃敏惠市長也感謝市民理解並支持這項規劃，共同邁向永續、更美好的未來。



黃敏惠市長指出，隨著鐵路高架化預計於118年通車，嘉義市正迎來城區縫合的關鍵時刻。市府以經貿、交通、教育、醫療、居住五大新產業帶動西區大發展，並規劃「高鐵聯外嘉義輕軌＋三橫三縱三環（333）路網」，使北港路兩側及嘉北車站周邊的區段徵收地區能夠快速串聯，同時也再次呼籲中央支持嘉義市的發展需求，讓嘉義市成為「大南方新矽谷」的最佳應援城市。



談及東區發展，黃敏惠市長提到，建城321年的嘉義市擁有深厚的都市底蘊。建國二村與復興新村曾為本市最大的空軍眷村，在原住戶搬遷後，市府透過公辦市地重劃活化土地。未來期盼國防部、國產署採公開標售方式，吸引商場、辦公、飯店等產業進駐，打造東區新門戶，為城市創造嶄新面貌。



都市發展處長許懷群表示，北港路兩側地區具備倉儲物流、創新研發等產業發展潛力；嘉北車站周邊地區則配合「樂齡勇壯城」，規劃為「健康幸福城園區」；建國二村與復興新村地區則以「東門町人本綠都心」為定位，朝向新興商業區發展。



成功大學建築系林子平特聘教授指出，嘉義市為非六都第一個完整實踐高溫調適管制的城市，面對極端氣候挑戰，市府以打造韌性城市為目標，並依據其研究成果，指認出嘉義市8條主風廊，將「引風入城」、「引風入巷」策略納入土地使用與都市設計管制，打造涼適、健康、適宜各年齡層的宜居環境。



都市發展處指出，本次展覽除呈現都市發展與永續設計亮點外，也同步發表全市最新3D Mesh建築模型與UAV 720度環景圖台等成果，以數位平台促進城市治理再升級。「嘉義願景展」自11月24日起至11月30日展出，現場以實體模型、展板與影片呈現規劃重點、水綠風廊與都市布局，協助民眾直觀想像城市未來樣貌，誠摯歡迎市民蒞臨參觀。