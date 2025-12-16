嘉義市320+1 城市博覽會 前3日已超過55萬人次熱烈響應

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】全台灣最早建城的嘉義市，從1704年至今（2025）年正好321年，嘉義市政府力推「320+1 嘉義市城市博覽會」，將過去的美好與未來的想像呈現給所有民眾。12月12日在黃敏惠市長與台中市市長盧秀燕、苗栗縣縣長鍾東錦、南投縣縣長許淑華、雲林縣縣長張麗善、新竹縣縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠，彰化縣副縣長周傑等7位中台灣縣市首長及所有市民共同舉行盛大的開幕儀典禮後，前3天即湧入超過55萬人次到場共襄盛舉，參與的民眾好評不斷的熱烈響應。

「320+1 嘉義市城市博覽會」以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大策展主軸為核心，黃敏惠市長與台中市市長盧秀燕、苗栗縣縣長鍾東錦、南投縣縣長許淑華、雲林縣縣長張麗善、新竹縣縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠，彰化縣副縣長周傑等7位中台灣縣市首長共同在12日舉行盛大的開幕典禮後，並一起拼上八座象徵木都嘉義的木屋模型拼圖，象徵活動正式啟動。迄今3天，已經湧進累計超過55萬人次民眾熱烈回應。

嘉義市政府力推「320+1 嘉義市城市博覽會」，8位中台灣縣市首長及所有市民共同舉行盛大的開幕儀典禮後，前3天即湧入超過55萬人次到場共襄盛舉，參與的民眾好評不斷的熱烈響應。（圖/嘉義市政府提供）

市政府在開幕後的前3天安排精彩節目與市民朋友共度，包括12日開幕大秀《嘉義進行曲：時間列車》盛大揭幕，許富凱、方宥心、舒米恩、鐵獅玉玲瓏、美秀集團及王彩樺驚喜現身，掀起全場高潮。13日登場「嘉義大舞台」，邀集一種心情、裝咖人、青虫ft.王彙筑、落日飛車、盧廣仲等表演團體輪番上陣，14日歌手曾心梅、羅時豐、曹雅雯、羅文裕、李炳輝、蕭煌奇，資深藝人帶來經典歌曲。

市政府文化局指出，「嘉義大舞台」卡司堅強，表演豐富，接下來17日晚上還有《寶島一村 》舞台劇，以及年度最受矚目的壓軸盛事──邁入第33屆的2025嘉義市國際管樂節，將於19日登場，今年更與320+1城市博覽會相互呼應，12月20日星期六下午踩街活動登場，今年共有48支國內隊伍、7支海外團隊首度訪嘉，包括義大利、日本、韓國、香港團隊，以獨具文化特色的演出為嘉義街頭增添世界風景；12月20日晚間在嘉義大舞台舉辦大型晚會，除了嘉義市在地管樂團，還有日本奈良學園大學、熊本工業高等學校跨海演出，歌手范曉萱、黃宣及100%樂團合作，邀請觀眾體驗音樂碰撞，預計將吸引滿滿觀眾熱情參與。

「嘉義大市」集合在地品牌、手作職人與獨特美食，帶來嘉義專屬的老城記憶與生活味道。適合全家大小共同前來，可以走走看看、吃吃喝喝、拍照打卡， 感受嘉義人日常，除了市集，表演也不可少，造型氣球，與歡樂泡泡球，最受到小朋友歡迎，接下來展期期間，還有花式扯鈴溜溜球，街頭表演，繪本說故事，絕對讓小朋友驚呼連連。嘉義地標中央噴水池圓環「幸福嘉義」互動裝置，吸引民眾踴躍留言，民眾透過掃描現場QR Code就能將對城市的祝福上傳至系統，內容即時轉化為光影訊號，投映在環形LED裝置中；「嘉私選物」以「自然」、「人文」、「城市」三大面向，精選出超過45個代表嘉義宜居的物件與故事。咖啡、造型雞蛋糕，人氣滿滿；嘉義市吉祥物「桃喜」博覽會期間現身各展區，與市民與遊客互動，吉祥物果然高人氣，吸引民眾拍照打卡，成為嘉義幸福的最佳代言人。

嘉義市政府力推「320+1 嘉義市城市博覽會」，前3天即湧入超過55萬人次到場共襄盛舉，參與的民眾好評不斷的熱烈響應。（圖/嘉義市政府提供）

「320+1 嘉義市城市博覽會」三大展區橫跨建築、文化、城市研究到生活美學，「永續願景館—Wooden Wonders《嘉義森聲生》」透過木構建築語彙，呈現嘉義作為「木都」如何回應永續發展與國際對話；「宜居城市」主軸深入城市日常，透過藝術展演、影像創作與城市行動，呈現嘉義日常。「摩登城市」主軸則聚焦當代創意與未來想像，結合青年文化、設計、音樂與跨界展演，展現嘉義市在文化、城市品牌與世代對話上的多元面貌。

嘉義市盛大舉辦的「320+1 嘉義市城市博覽會」，展期將至12月28日，連續三週邀請全台朋友，探索嘉義市的過去，並且看見未來的城市想像，一起來「嘉」感受博覽會的多元面向。320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊

展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）

時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00

活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)

活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/

更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體

Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025

Instagram：@ChiayiCityExpo2025