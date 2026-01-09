嘉義布袋人氣小吃「肉煠」！ 店家：豬肉特別醃過

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義布袋的特色人氣小吃，肉煠，用大塊豬肉包菜，再裹上麵粉，下鍋油炸，光看就口水直流，店家說豬肉都有先特別醃過，還會加入薑絲來解膩，不少老饕、在地人都愛吃，也有人第一次嘗試就愛上。

大塊豬肉包菜，店家用料沒在客氣，再裹上麵粉下鍋油炸，炸的外表金黃酥脆，看起來真的超好吃，民眾一口接一口，這是嘉義布袋的古早味肉煠，在地人愛吃，也算是這裡的代表性美食。

另一店家也有在賣，許多顧客來吃，有的是熟客，有的是第一次嘗試，覺得味道很特別滿喜歡的，民眾說：「在地人帶我來的，(第一次吃嗎？)，是的，外酥內軟，然後肉餡裡面還有特殊味道，薑絲在一起吧，，薑的味道在裡面，它的皮吃起來比較脆，甜甜的，肉有醃過，吃起來會有一種比較特別的味道。」店家說：「有一些愛吃肉的，所以他們想要吃豬肉，所以才會用肉下去，我們肉還有醃漬過。」

古早味肉煠裡面滿滿菜和肉塊，而豬肉都有先醃過，吃起來香氣十足也很嫩，搭配蔬菜的脆口感，還有薑的香氣來解膩，因為飽足感，早年大家都是上工前食用，但比較常見的，其實都是這個，蚵爹，新鮮蚵仔，加上高麗菜等等，用料包好包滿，同樣下鍋油炸，常見的人氣小吃蚵嗲，一口咬下，滿足全寫在臉上。

民眾說：「蚵嗲就是它還有海鮮的味道啊。」店家說：「裡面有高麗菜，韭菜，豆芽菜，碎肉，重要是看，蚵仔的新鮮度。」銅板價人氣美食，肉煠還是蚵嗲，大家各有所好，滿滿餡料加上酥脆外皮，都真的讓人不禁，一口接一口。

