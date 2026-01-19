南部中心／綜合報導

每年歲末年初，嘉義布袋新塭一帶魚塭都會抽乾池水開始收成，這時就會上演動物們的食物爭奪戰，不只聚集大量白鷺鷥來祭祭五臟廟，還有野狗也在覬覦這些漏網之魚，甚至就連保育類的黑面琵鷺也來飽餐一頓。





嘉義布袋魚塭抽池水收成 動物上演爭奪戰搶漏網之魚

大量白鷺鷥聚集在抽完水的魚塭，準備好好祭祭五臟廟。（圖／民視新聞）

大量白鷺鷥聚集在抽完水的魚塭蓄勢待發，準備好好祭祭五臟廟。只見一旁有漁民已經拉起魚網，要收成漏網的小魚。每年歲末年初，嘉義布袋新塭一帶魚塭開始收成，剩下池底的小魚也會被撈起，吸引成百上千的白鷺鷥來此覓食，蔚為奇觀。好幾隻野狗蹲守在岸邊，同樣覬覦這些漏網之魚，還當場上演食物爭奪戰。嘉義養殖漁民，因為其它地方都沒得吃，有這個機會牠們當然就都會過來，對收成是不會有困擾，漏網小魚就像垃圾一樣，給牠們吃沒關係。

嘉義布袋魚塭抽池水收成 動物上演爭奪戰搶漏網之魚

好幾隻野狗也覬覦魚塭的漏網之魚，還會和白鷺鷥上演食物爭奪戰。（圖／民視新聞）

看到其他流浪狗靠近，立刻衝上去驅趕，小黃狗像是老大哥般踩進魚塭鎮守，不准其他狗越雷池一步。養殖漁民習以為常，但也多少感受困擾。說牠們常常這邊也挖、那邊也挖，挖得到處都是，有時候不知道，踩到就摔倒。就連從韓國遠道而來過冬的黑面琵鷺，也開啟食物雷達，這幾年在嘉義的魚塭，經常能看到它們前來覓食的身影，搖頭晃腦撈水的姿勢，相當吸引人。小小的魚塭出現了白鷺絲、野狗和黑面琵鷺爭搶食物的景象，也增加生態的多樣性。

