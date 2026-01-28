嘉義年輕男子網路恐嚇公眾GG了 聲押獲准

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕24歲洪姓男子涉嫌在臉書留言將於大眾交通運輸站對不特定民眾發動攻擊，經嘉義地檢署檢察官蕭仕庸指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局嘉義縣調查站偵辦，傳喚洪某到案漏夜訊問後，認為洪姓被告涉及恐嚇公眾罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉檢指出，被告洪男於1月24日在網路上匿名於臉書爆廢公社公開留言，將於大眾交通運輸站對途經不特定民眾發動攻擊。專案小組於昨天持嘉義地方法院核發的搜索票，搜索被告住處，扣得犯罪工具手機，並以檢察官核發的拘票拘提到案。經檢察官漏夜訊問後，認為被告涉及恐嚇公眾罪嫌，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲押獲准。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙呼籲，司法偵查機關對於恐嚇公眾的模仿行為，必定積極從嚴從速查緝，切勿以身試法，共同維護社會治安，保護人民生命身體財產安全。##

