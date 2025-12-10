南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義東石鄉下揖村一處空地正在搭建三百坪的廠房，原本以為是要種蘭花，後來發現居然變成養雞場。當地居民不滿業者沒有事先溝通，擔心未來將影響生活品質，周邊五個村的村長帶領上百位居民，拉起白布條抗議。





嘉義廠房"種花變養雞" 上百村民集結抗議

上百位鄉親父老居民紛紛拉起白布條，抗議正在建置的養雞場。（圖／民視新聞）





上百位鄉親父老居民紛紛拉起白布條，抗議正在建置的養雞場。這裡是嘉義東石鄉下揖村，當地空地上已經架起了鋼骨結構，正在搭建三百坪的廠房。當地居民原本以為是要種蘭花，後來才知道居然是要新建養雞場。抗議民眾說，蓋下去那麼臭，早上中午晚上每天都在臭，錢他們在賺大家在臭，這樣真的不行啦。嘉義東石溪下村長張居雙表示，這個養雞場沒經過村會議，是偷蓋的他說是合法的，不就是硬是要我們接受。

不滿設置養雞場卻都沒事先和村民溝通，擔心未來將影響生活品質，甚至對附近近農地生態造成影響。包括下揖、鰲鼓等五個村長都帶領居民到場抗議。養雞場業者友人說，這個廠借了4000萬興建，是自動化現代的雞舍，其實在我們這邊，其實都聞不到雞糞的味。強調是相當環保的先進養雞場，不會造成汙染惡臭，但當地居民似乎不買單，搭建當中就遭到居民反對，想要完工恐怕還得經歷一番波折。





