嘉義建城320+1 明華園戲曲鉅獻

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府以推動藝文扎根、傳統文化永續傳承為核心目標，持續打造兼具文化深度與藝術能量的城市。今年適逢「嘉義建城320+1」城市博覽會，特別邀請國內傳統戲曲重量級團隊—明華園戲劇總團，於11月16日（星期日）晚間7時在嘉義市文化公園隆重演出旗艦大戲《蓬萊仙島－漢鍾離》，邀市民朋友一起感受史詩級視覺震撼。



嘉義市政府文化局謝育哲局長表示，明華園戲劇總團創立至今已有96年歷史，是臺灣最具代表性的歌仔戲團之一，足跡遍及世界五大洲。該團歷次於嘉義市演出皆場場爆滿，深受市民熱烈喜愛與期待。今年再度蒞臨嘉義，不僅象徵傳統藝術在城市的延續與創新，更為建城紀念活動注入濃厚的文化能量。



《蓬萊仙島－漢鍾離》由無敵小生孫翠鳳領銜主演，並與女兒陳昭賢、陳昭婷同台飾演漢鍾離與旱魃等關鍵角色，展現戲曲世家的傳承與創作能量。全劇以瑰麗壯闊、氣勢磅礡的舞台設計，打造一場融合神話、歷史與奇幻的東方史詩劇場，讓觀眾沉浸於華麗的舞台幻境與深刻的情感敘事之中。



此次演出動員明華園藝術家族二、三、四代及新生代菁英共同參與，從服裝、布景及燈光特效皆以高規格打造。嘉義市政府誠摯邀請市民朋友闔家蒞臨文化公園，在星空下欣賞這場結合傳統與創新的藝術鉅作，共同見證歌仔戲的永續風華與文化能量。



本次活動採免票入場，市民可自由前往觀賞，現場特別設置兩組400吋大型螢幕同步轉播，讓不同角落的觀眾都能一同感受明華園帶來的震撼魅力。嘉義市政府文化局也呼籲民眾可提早入座，並攜家帶眷共享週末藝文時光。



