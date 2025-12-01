(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府(30)日在文化公園舉辦「嘉義建城321，諸羅志工來+1」嘉義市114年度慶祝國際志工日活動。活動結合「建城320+1」系列慶典，市長黃敏惠帶領全市各目的事業主管機關及志願服務運用單位志工齊聚，並為響應2026年「國際志工永續發展年」（IVY 2026）共同舉行宣示儀式。現場由在地「無酵餅樂團」以歌曲《全家一起飛》熱力開場，為集結1,600名志工的盛會揭開序幕。



黃敏惠市長表示，響應聯合國將2026年訂為「國際志工永續發展年」，邀請市民延續這份力量再「+1」，共同迎向更美好的未來與幸福永續；同時也感謝志願服務協會、各單位及所有志工長年投入，讓嘉義市1萬2,184名志工在城市每一個角落默默奉獻，展現嘉義人的溫暖與凝聚力，成為城市持續「+1」的重要力量。



黃敏惠市長補充，今年同時邁向「建城320+1」，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至28日隆重登場，誠摯邀請全國民眾走進嘉義，感受城市在眾人投入下綻放的故事與風景。



今年活動也安排繽紛熱鬧的志工踩街隊伍，現場踩街隊伍以各式創意造型亮相，從五彩氣球打造的火雞造型，到展現KANO精神的棒球服裝，各隊都以活潑姿態展現志工特有的能量。隊伍沿著街道前進，手持標語、氣球與特色道具，在輕鬆愉快的步伐中呈現志工團隊的多元風貌，為活動增添繽紛而熱鬧的節奏。



社會處表示，為響應2026年「國際志工永續發展年」（簡稱IVY 2026），今年的活動特別舉行響應宣示儀式，由市長率領各目的事業主管機關首長與全體志工共同高喊口號：「嘉義市響應國際志工年 IVY 2026，諸羅志工來+1！」，以宣示「2026國際志工永續發展年」的展開。宣示儀式影片將提供給台灣志願服務國際交流協會，串連全國各縣市紀錄影像，由國際志工協會與聯合國志工組織向全球發布，讓世界看見臺灣志工的力量。



嘉義市即將於12月12日至28日舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，串聯17個城市場域，並打造全台首座木構永續展館，展現「共享、宜居、摩登」三大策展核心。嘉義市政府強調，志工在大型活動中扮演不可或缺的角色，無論是秩序維護、民眾服務或市政宣導，皆是城市能量的重要支柱。嘉義市將持續推動志願服務，讓「諸羅志工來+1」的精神在城市博覽會及未來各項盛事中持續擴散，為城市注入更多正能量。