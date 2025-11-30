嘉義建城321 集結1600志工

嘉義市政府昨（三十）日在文化公園舉辦「嘉義建城321，諸羅志工來+1」慶祝國際志工日活動。活動結合系列慶典，市長黃敏惠帶領全市各目的事業主管機關及志願服務運用單位志工齊聚，並為響應明年「國際志工永續發展年」共同舉行宣示儀式。現場由在地「無酵餅樂團」以歌曲《全家一起飛》熱力開場，為集結一千六百名志工盛會揭開序幕。

黃市長表示，響應聯合國將明年訂為「國際志工永續發展年」，邀請市民延續這份力量再「+1」，共同迎向更美好的未來與幸福永續；同時也感謝志願服務協會、各單位及所有志工長年投入，讓嘉義市一萬二千一百八十四名志工在城市每一個角落默默奉獻，展現嘉義人的溫暖與凝聚力，成為城市持續「+1」的重要力量。

活動也安排繽紛熱鬧的志工踩街隊伍，從五彩氣球打造的火雞造型，到展現KANO精神的棒球服裝，各隊都以活潑姿態展現志工特有的能量。