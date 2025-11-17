嘉義建設紅利齊發!台灣房屋嘉義站前店盛大開幕

台灣房屋嘉義站前加盟店盛大開幕,台灣房屋總裁彭培業(左四),蔡永鑫店東(左五)一同共襄盛舉(圖-台灣房屋).

嘉義建設利多持續發酵！繼台積電宣布設廠嘉義後，中彰投雲嘉地區首例公辦都更案-民族國小西側公辦都更案正式啟動，建國二村、復興新村等地區也將以公辦市地重劃方式推進，住宅區轉為商業區的開發潛力正全面展開，將為嘉義帶來龐大商機與人口紅利！看好嘉義城市升級契機，台灣房屋集團深耕在地，持續擴展服務版圖，再度前進嘉義站前核心商圈，「台灣房屋嘉義站前加盟店」於11月15日（六）盛大開幕，為大嘉義地區注入更專業卓越的不動產量能。

廣告 廣告

開幕活動當日，現場熱鬧非凡，賓客雲集共襄盛舉，台灣房屋集團總裁彭培業親臨致賀，彭培業表示，嘉義站前加盟店由嘉義在地子弟蔡永鑫店東領軍，蔡店東擁有多年深厚房仲經驗，精通住宅市場動態，對嘉義各大商圈的供需、行情與區段優勢具備全方位掌握。蔡永鑫店東同時為嘉義港坪加盟店店東，領軍團隊屢創佳績，打造出多位百萬經紀人員，展現堅強的服務力與團隊實力。再展複數店，除看好嘉義房市發展潛力外，更希望以專業服務回饋鄉親。台灣房屋也將持續以「親善、信賴」的品牌力為根基，結合卓越的人才培訓與科技系統，協助夥伴壯大事業版圖，成為企業夥伴開創事業最堅實的後盾。

蔡永鑫店東特別在門市內打造一幅象徵交易公平的巨幅藝術畫牆(圖-台灣房屋)

嘉義站前加盟店主力經營區域為嘉義火車站商圈，屬嘉義市交通與商業蛋黃核心。蔡永鑫店東表示，火車站周邊「二通」、「大通」商圈，鄰近文化路夜市與嘉義市立美術館，集人文、歷史、美食與藝術於一身，透過都市再生與空間改造，正從歷史街區轉型為兼具現代活力與永續價值的文化商業核心。隨著科技產業布局、人口回流及建設紅利陸續到位，嘉義已邁向南台灣最具潛力的科技產業聚落之一。

再度鎖定嘉義核心商圈打造旗艦服務門市，蔡永鑫店東特別在店內請畫家打造一幅巨大藝術畫牆，畫作中央由一人肩擔著天平，左右兩側分別象徵買家與賣家，寓意專業房仲應以公平、公正為服務準則，成為交易雙方最堅實的橋樑。這幅畫不僅象徵嘉義站前團隊秉持誠信與專業精神，更展現團隊持續優化服務品質、深耕商圈的決心，期盼與在地鄉親攜手共創嘉義的共榮共好。

以上訊息由台灣房屋提供