嘉義後備軍人子女獎助學金基金會關懷袍澤及子女 65位學子獲贈獎助金

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】常年關懷後備袍澤及子女的財團法人嘉義後備軍人（子女）獎助學基金會於今（28）日假嘉義縣後備指揮部，舉辦「114年後備軍人（子女）獎助學金頒發典禮」，由指揮官胡上校主持，邀請各鄉鎮後備軍人輔導幹部、37位大專學子及國高中28位學子共65位受獎學生及家長共同參與，現場氣氛溫馨隆重，充分展現後備體系對後備袍澤及其子女的關懷與支持。

胡上校致詞時表示，後備軍人長期於各行各業中默默奉獻，平時支援地方、戰時動員應變，是全民國防體系中不可或缺的重要力量；本次頒發獎助學金，除肯定後備袍澤及其眷屬的付出，也期勉受獎同學持續精進學業，秉持勤奮、堅毅與責任感的精神，未來回饋社會、貢獻國家，成為社會的中堅力量。

圖：常年關懷後備袍澤及子女的財團法人嘉義後備軍人（子女）獎助學基金會於今（28）日假嘉義縣後備指揮部，舉辦「114年後備軍人（子女）獎助學金頒發典禮」，由指揮官胡上校主持，共有大專和國高中65位優秀學子獲頒獎助學金和獎狀。（記者吳瑞興攝）