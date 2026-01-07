嘉義急診驚魂！男子持雙刀作勢攻擊、咆哮護理師 判刑3月

〔記者林宜樟／嘉義報導〕何姓男子曾因毒品案件服刑，出獄後，去年12月12日到台中榮總嘉義分院急診室診，自稱吸毒戒斷反應導致頭痛，醫生看診後他卻拒絕打針和治療，並與其他病患爭執，還拿2把水果刀作勢攻擊，咆哮護理師；案經檢警偵辦，嘉義地方法院日前簡易判決，依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判處何男有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，何男因毒品案件曾入獄服刑2年，去年4月24日出監；同年12月12日上午9點59分到台中榮總嘉義分院急診室，自稱施用安非他命、海洛因及毒品咖啡包等毒品，因戒斷反應致頭痛、呼吸不順、憂鬱、畏寒、肢體麻木等症狀。

廣告 廣告

但醫師看診後，何男卻拒絕打針及點滴治療，且與急診室病患發生糾紛，11點21分時在急診室持水果刀2把作勢攻擊病患，並對護理師咆哮，行為妨害護理師執行醫療業務，心生畏懼，危害安全。

法院判決指出，何男不思克制情緒，用理性方式與醫事人員溝通，還持水果刀、咆哮等方式妨害醫事人員執行醫療業務，影響其他病患，判處他有期徒刑3月，得易科罰金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中警友站副站長涉虐殺 同夥指證：老虎鉗拔牙、死者狂哀號

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

1億大樂透頭獎你中？1/6 今彩539也開獎啦

