嘉義惡男酒駕撞死人肇逃 竟載女網友返回現場「車震」 行車記錄器全都錄

嘉義男酒駕撞惡死人肇逃竟載女網友返回現場「車震」，遭檢求處重刑。示意圖

嘉義33歲楊姓男子去年5月深夜酒駕上路，在嘉義市西區民生南路高速撞上陳姓婦人，但他撞人後不但沒有停下察看，還肇事逃逸前往附近超商搭載女網友，再返回車禍現場附近路邊與女網友「車震」。嘉義地院國民法官今開庭勘驗行車記錄器，讓楊男惡行完全曝光。

嘉檢起訴指出，楊男去年5月7日深夜飲酒後駕車上路，在11時51分許沿著嘉義市西區民生南路直行外側車道，高速撞擊剛下車的60多歲陳姓婦人，陳婦因遭猛烈撞擊全身多處骨折、撕裂傷，當場心肺功能停止，隔日宣告不治。

嘉義地方法院國民法官法庭今天開庭審理，檢方當庭播放楊男肇事車輛的行車紀錄器畫面，顯示他在事發後不僅未停下車查看，對傷者施以救護或報警，反而大罵一聲後直接踩油門加速逃逸。

影片顯示，楊男隨後將車開到附近一家超商與相約的女網友碰面，兩人一同返回楊男住處途中經過事故現場，當時救護車已抵達，但楊男仍當沒事，甚至與女網友等不及就在路邊車上發生性行為。警方則循線追查，於事發約兩小時後在楊男住處將他逮捕，當場酒測發現其酒精濃度高達每公升1.05毫克，遠超過法定標準5倍以上。

女網友今出庭作證指出，與楊男見面時發現他車頭凹陷，曾詢問楊男原因，當時楊男坦承有喝酒。公訴檢察官今天在庭上痛斥楊男過去曾因酒駕遭判刑確定，如今再犯後還一意尋歡，可見其藐視人命，惡性極為重大，建請法院判處重刑。



