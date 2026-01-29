嘉義惡男重摔害母命 一審判17年5月不服上訴 法院這樣判

【記者莊曜聰／台南報導】嘉義市29歲莊姓男子，前年11月28日清晨在自家門前與母親爭吵，只因為要不到錢，不幫他買早餐，竟然動手從背後抱起母親將她重摔在地，導致莊母頭部著地，顱內出血住院10天後傷重不治，嘉義地檢起訴莊男，一審國民法庭認他涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，重判17年5月，他不服上訴，台南高分院審理後駁回、維持原判決。

據了解，不務正業的莊男經常向母親伸手要錢，把她當成工具人，沒得逞還會辱罵、甚至動手毆打母親，莊母一度要控告家暴、申請保護令，但在莊男哀求下心軟撤告，反而造成類似事件一再上演，事發當天莊男又回家要錢，2人因此在家門前發生爭吵。

莊母想逃離現場，卻被莊男從後一把抱住，像抱孩子般高舉後狠摔路面，莊母頭部遭重擊，仰躺地面雙手半舉呈握拳狀，一動也不動，莊男不顧其死活逕自離開，路過民眾發現通報警消，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，住院10天後宣告不治，親友憤恨不平，多希望法院判處重刑。

莊男坦承抱摔行為，否認攻擊頭部，但根據法醫解剖報告、證人證詞、相關施暴紀錄等，足以證明他毆打、重摔母親致死，一審國民法庭審酌母子倆感情疏離，但莊母仍會替莊男處理日常事務、還債等，但卻遭兒子攻擊致死，且莊男犯最後並未反省、悔悟，判處17年5月，二審法官認其犯罪惡性重大，無值得憫恕之處，不應酌減其刑，駁回上訴。

莊男不服上訴二審，台南高分院今天駁回，維持原判。資料照

