嘉義慈少寒冬送暖 維修輔具親送偏鄉

寒冷的冬季，抵擋不住年輕學子行善的熱情，慈濟嘉義青少年成長班學員，來自國中及高中的學生，在十一月及十二月的課程投入公益助人的行動，前往慈濟嘉義輔具平台學習延續二手輔具物命，學員及家長一同協助輔具維修及清消，並深入社區與偏鄉，親自將輔具送到案家手中，為行動不便的長者與照護家庭帶來實質幫助與溫暖關懷。

臺灣已邁入超高齡社會，嘉義縣市更是全台人口老化嚴重的縣市之一，長期照護需求持續攀升，輔具成為許多家庭不可或缺的生活幫手。慈濟嘉義輔具平台成立於2022年，三年多來累積已協助超過五千戶家庭，服務足跡更遍及阿里山、金門、馬祖、澎湖等偏鄉與離島，不僅改善失能者與身心障礙者的生活品質，也大幅減輕照護者的負擔。

十一月的課程，慈少班前往輔具平台，分成「維修組」與「清消組」，每位同學與家長都能實際動手體驗。維修志工說明輪椅檢查維修重點，包括輪胎、煞車與扶手，其中以輪胎脆化最為常見；清消組則學習以配製好的酵素與漂白水進行清潔消毒。經過細心整理後，輔具潔亮如新，讓下一位使用者能安心使用，也傳遞滿滿的用心與尊重。

就讀國二的羿君表現亮眼，短時間之內維修了四張輪椅，只見她單腳踩住輪框，雙手拿撬棒俐落更換輪胎，讓大家讚嘆不已。羿君的媽媽笑說，孩子平時在家較少做家事，今天真的讓她刮目相看。羿君則謙虛表示：「遇到困難，多做幾次就會了。」她深刻感受輔具能幫助身心障礙者，覺得十分有意義。

同樣就讀國二的慶承，默默專注地維修與清洗輪椅。他分享，換輪胎需要很大的力氣，清消時也要仔細檢查每個角落，雖然很累，但想到這些輔具能幫助身體不方便的人，就覺得很值得。

十二月十四日，慈少班展開輔具親送行動。出發前，志工透過戲劇呈現的方式，叮嚀到案家時應注意的禮儀與關懷重點。輔具車首先駛入嘉義市區，一位七十多歲、因罹患帕金森氏症而長期臥床的阿公，需特殊輪椅協助移位。學員送上高背輪椅，就讀高中的柏勳主動示範使用方式與安全重點，家屬感恩地表示：「以前照護阿公都要用抱的，現在有高背輪椅，真的方便很多。」

柏勳分享，看見阿公長期臥床、承受病痛，更深刻體會送輔具的意義。即使只是簡單的噓寒問暖，能看見長輩露出笑容，心中便感到無比溫暖，也更加確信這是一件對的事，希望未來能幫助更多需要的人。

當車子遠離塵囂市區，前往竹崎鄉山區，關懷多重疾病卧病在床的阿嬤，因輔具車無法直達案家門口，學員與志工合力推著近百公斤的病床至案家，原本的病床是租借的，慈少班運送來的電動病床，可減輕家屬的經濟負擔，並教導使用方式，大家合唱〈無量壽佛〉，獻上誠摯祝福。

另一位七十多歲的阿公因跌倒而行動不便，慈少班與志工為他送上病床、輪椅與助行器，學員耐心教導使用方式，並協助他試坐與調整床的高度。當大家獻唱祝福、輪流說出關懷的話語時，阿公不禁潸然淚下。學員晶茹感動地表示：「看到阿公感受到大家的祝福，流下感動的眼淚，自己也深受觸動。」

曾有照顧長輩經驗的家長楊家綾表示，參與輔具運送是一件很有意義的事。孩子平時較少接觸需要長期照護的家庭，透過這次活動，不僅學會延續物命，也培養了同理心，未來更能主動關懷與協助有需要的長者。

此次輔具平台的參訪，拂亮與運送的不只是病床與輪椅，更是一顆願意付出的善心。志工陳明周分享，慈少班的孩子年紀雖小，搬運輔具相對較吃力，但從小扎根服務社會的觀念，能讓他們成為未來社會中善的種子，也深刻體會助人與付出的價值。

撰文／劉麗美；攝影／江敏華、劉麗美