嘉義慈濟冬令送暖義診 人醫會守護弱勢迎新春

慈濟嘉義聯絡處舉辦冬令發放暨歲末圍爐，為弱勢家庭及長者帶來溫馨的年節氣氛。慈濟人醫會也在現場設置義診站，提供骨科、內科、中醫科及藥事服務，宛如一座行動醫療站，讓民眾能獲得即時醫療照護。對於行動不便或不易外出的照顧戶，人醫會動員三條往診路線，進行居家診療，在入冬最強寒流中送上最溫暖的關懷。

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰同時也是雲嘉南慈濟人醫會召集人，他感恩醫護人員及志工利用假日投入服務。其中，已自醫院退休的護理長劉英美，長期投入人醫會服務，日前共捐贈三十台血壓計，提供醫護人員及案家日常監測使用，近期又再捐贈六台血氧機，方便往診時即時量測，提升照護品質。簡瑞騰院長特別致贈感謝狀感恩。

義診區內，民眾陸續報到候診，個子嬌小、步履緩慢的84歲陳阿嬤，長期受痠痛困擾，尤其手部疼痛更為明顯，由於住在山區交通不便，忍痛長達半年多未就醫，此次在訪視志工陪同下前來看診。經簡瑞騰院長檢查後，診斷為二頭肌發炎，立即施以局部注射治療，緩解長期不適，也讓阿嬤露出安心笑容。

簡瑞騰院長表示，許多弱勢家庭或長者常因經濟壓力、交通不便或缺乏陪伴，而對身體病痛一再隱忍，例如車禍後遺症或長期勞動造成的慢性發炎等，透過此次醫療服務改善健康狀況。看診空檔中，簡院長親切的與下午即將接受手術的長者視訊關懷，電話另一端傳來阿嬤開朗的笑聲，彷彿暫時忘卻病痛與不適。

「我一直求助無門。」一位女士說出多年來飽受病痛困擾的心聲。她長期出現胸悶、胸痛與盜汗等症狀，曾前往多家醫療院所並接受多項檢查，仍無法確定病因。慈濟診所蔡任弼主任耐心傾聽她的病史與生活狀況，並協助安排轉診與後續檢查。蔡主任表示，醫療科技雖然進步，但許多症狀的成因往往並非單一因素，需要長期追蹤與整體評估，才能找到病因並給予適切治療。

中醫科也是患者最青睞的科別，朱媽媽是單親家庭，也是慈濟長期照顧戶，她育有八名子女，其中有二位罹患紅斑性狼瘡，就讀小學六年級的朱小妹妹較為嚴重，雖有接受西醫治療，但也常昏睡且影響到學習，希望能再以中醫調理，黃雅慧中醫師考量小妹妹怕傳統針炙，以不會痛的雷射針炙，並開立提升免疫力及調理脾胃功能的藥，並施以衛教，提醒須補充營養及適度運動，讓身體較為恢復活力。

年輕的中醫師王羿涵在看診時，也關懷長者的生活情況。他表示，許多長者常見的問題包括手腳無力、痠麻、抽筋與慢性疼痛等，需要長期調理與復健。在診療過程中發現有些長者獨居、平時少有人談心，能有人關懷對他們而言格外重要。王醫師感動地表示，這些長者外出就醫並不容易，若能為他們帶來實質的醫療幫助，是非常有意義且令人開心的事。

角落裡，十歲陳小妹妹由祖父母隔代教養，靜靜陪伴病痛纏身的祖父母候診，乖巧身影令人心疼；當志工遞上布偶娃娃時，她才露出靦腆的笑容。像這樣需要長期關懷的家庭，嘉義慈濟人醫會二十多年守護鄉親不間斷，窗口高健利與楊莉莉致贈姓名牌吊飾及橘子、棗子，感謝人醫會為寒冬注入滿滿的暖意，也帶來新春的祝福。

