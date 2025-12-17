嘉義房仲見父遭砍瘋狂還擊 刺死客戶判10年6月確定

嘉義縣一名房仲2023年10月間，因承租倉庫談判破裂，竟與承租方多人持刀互砍，對方一人遭刺重傷送醫不治，傷害致死罪遭判刑10年6月，上訴最高法院今遭駁回。

最高法院。（圖／資料畫面）

判決指出，呂姓男子與父親均擔任房仲，2023年10月17日晚間，呂男父子與欲承租倉庫4名男子相約在嘉義水上鄉1間倉庫面談租賃事宜，對方黃姓、高姓、白姓男子與一名未成年一同赴約，未料談判過程中雙方發生口角爭執，進而衍生鬥毆。

混亂之際黃男拿折疊短刀刺傷呂男父親，白男還開車衝撞呂父，呂男不干示弱也拿彈簧短刀對2人還擊，黃男右肩、背部2處遭刺傷送醫搶救不治，白男腹部遭刺肝臟穿刺傷休克，送醫救回一命。

廣告 廣告

呂男遭依傷害與傷害致死罪送辦，台南高分院認為呂男先遭尋釁毆打一開始未還手，互毆過程見父親遭砍又被車撞失去理智，才拿出刀子攻擊對方，考量犯罪動機及所受刺激等情，二審依傷害罪判處1年10月有期徒刑，傷害致死罪判10年6月，再上訴最高法院今駁回全案定讞。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

高雄女宮主討20萬打死信徒丟包公園 判9年半定讞

影/台中女遭前夫打死棄屍今解剖 父母悲控：一定要重判！

冷血拖延送醫！北投清潔員持鐵管毆同事致死 國民法官參審