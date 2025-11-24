嘉義推百大嘉選榜 68家美食136景點票選迎2026燈會

為2026台灣燈會暖身，嘉義縣文化觀光局舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」活動，將票選出十大人氣美食和景點。(呂妍庭攝)

嘉義縣明年將舉辦2026台灣燈會，為提前幫遊客擬定賞燈會出遊攻略，嘉義縣文化觀光局特別舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」活動，共有68家美食店家、136處景點參與票選，盼選出人氣美食和景點，為燈會期間來自各地民眾提供一份專屬旅遊指南。

「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，廣邀民眾選出最代表嘉義縣的美食及景點，活動從114年12月3日起，到明年115年1月16日止，將從68家美食店家、136處景點選出10大人氣美食及景點，並規畫明年2月9日揭曉前10大名單，以迎接台灣燈會的到來。

來自鹿草鄉的店家，除展示自家招牌美食，也熱情與現場來賓分享、推銷，提前拉票、爭曝光。(呂妍庭攝)

民雄鄉也推出在地知名肉包等名店產品，與其他鄉鎮一較高下。(呂妍庭攝)

井頂咖啡莊園業者端出用咖啡製成的餅乾等西式糕點供大家品嘗。(呂妍庭攝)

18鄉鎮店家齊聚，展示自家招牌美食。(呂妍庭攝)

嘉義縣文觀局今舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」宣傳記者會。(呂妍庭攝)

今(24日)文觀局舉辦宣傳記者會，18鄉鎮店家齊聚，除展示自家招牌美食，也熱情與現場來賓分享、推銷，提前拉票、爭曝光，嘉義縣長翁章梁與《食尚玩家》主持人朵拉、曾子余一攤吃過一攤，幫忙店家宣傳，也分享彼此的私房景點。

翁章梁說，投票除了有機會抽中大獎，還能讓支持的店家登上嘉義縣10大美食及景點，明年3月燈會舉辦時，將有來自全台各地，甚至國外的遊客湧入嘉義，投票結果可以讓遊客更有方向感，知道怎麼玩、怎麼吃。

翁章梁指出，2026台灣燈會將在3月3日至3月15日於縣府前廣場舉辦，燈會以「點亮嘉義‧光躍台灣」為主軸，目前全力規畫主題燈區及特色展演，敬請拭目以待。

朵拉分享，過去到嘉義主要介紹美食，隨著更深入認識嘉義，發現嘉義各地都很美，布袋好美里的3D彩繪也讓人印象深刻，建議大家除了投票，也仔細瀏覽投票網站，能認識更多嘉義景點。

曾子余分享布袋、東石鮮蚵鮮美，阿里山公路的石棹羊肉爐十分美味，大林鎮的佐登妮絲城堡也值得造訪。

文觀局說，為鼓勵全民參與，票選活動準備豐富獎品，獎項總價值超過10萬元，包括「iPhone 17 PRO手機」1支、「75吋4K電視」1台、「阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券」2名等萬元大獎，以及長榮文苑酒店（嘉義）高級家庭房住宿券共5名、嘉義鄒伙呷精選禮盒30份等小獎。

文觀局說，抽獎將分兩波進行，活動票選期間搶先在明年1月2日抽出首波獎項，明年2月9日頒獎典禮再抽出最大獎，每次投票都是一次中獎機會，天天投票，天天累積中獎機會，網路票選活動網址為https://chiayitop100.tvbs.events/。

