嘉義推「來吉—奮起湖」部落深度二日遊 走進鄒族、品味山城冬日魅力

嘉義縣文化觀光局推出全新「來吉—奮起湖」二日深度遊程，從部落文化、人文風味到山城老街，以沉浸式體驗帶領遊客走進鄒族文化核心。縣府並預告「2025嘉義部落旅遊節」將於12月6日至7日在逐鹿文創園區登場，邀請全國旅人冬季走訪嘉義山林、體驗原鄉文化的熱情與創意。

↑圖說：來吉部落擁有豐富的鄒族文化與自然景觀，遊客可在「富足聖山市集」參加部落小農市集、品嚐鄒族風味料理。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

位於阿里山山麓的來吉部落擁有濃厚的鄒族文化底韻，也是體驗部落生活的熱門目的地。遊客可在「富足聖山市集」品嚐鄒族風味料理、選購小農產品，或預約大受歡迎的「浮誇圓盤烤肉」，享受滿桌山珍的暖心共食時光。市集亦規劃木製山豬DIY、手洗愛玉、咖啡烘豆等手作活動，讓旅人以親手參與方式貼近部落的日常生活。

廣告 廣告

距離市集不遠的「得恩亞納永久屋聚落」則以合掌式建築與繽紛屋頂成為旅遊亮點，被稱為「台版合掌村」。該聚落是莫拉克風災後重建的重要象徵，如今在地居民以家庭料理工作坊迎接旅人，以「鄒族女人的私房菜」等傳統料理傳遞文化與人情味。

↑圖說：「得恩亞納永久屋聚落」以繽紛屋頂與合掌式建築聞名，是莫拉克風災後重建的象徵，被譽為「台版合掌村」（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

旅程第二天來到雲霧飄渺的奮起湖，這座山城以百年老街與便當文化深植人心。遊客可在懷舊巷弄間品味阿里山特產、尋找手工好物，也可前往「石棹步道群」，以「茶、霧、雲、霞、櫻、愛」六大意象構成的自然景緻，展現阿里山四季之美。若想細品山林時光，「佐一茶屋」以日式建築與雲海視野打造儀式感餐飲體驗；玻璃屋設計的「ZENGIN然井茗露」則以法式甜點與茶香陪伴旅人靜賞山城雲霧。

↑圖說：「奮起湖」以老街與便當文化聞名，遊客可漫步於懷舊巷弄間，品嚐阿里山在地美食。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）

文化觀光局表示，鄒族文化是嘉義珍貴的原鄉資產，縣府近年積極結合部落、旅宿與觀光產業，推動永續旅遊，讓更多旅客透過親身參與認識鄒族的文化精神與生活智慧。

「2025嘉義部落旅遊節」將於12月6日至7日在逐鹿文創園區舉辦，匯集鄒族工藝、美食市集、文化表演與體驗活動，以多元內容展現嘉義原鄉的生命力。

更多品觀點報導

嘉義市「320+1願景展」登場 揭示東西雙引擎推動永續宜居城市藍圖

紅毛港「鄉親回娘家」康康開唱 搭遊艇賞大船入港熱鬧迎賓

