嘉義政壇傳黃敏惠、王美惠職位交換風聲不斷 雙方同聲駁斥造謠

嘉義市長黃敏惠明年任期屆滿，國民黨市長人選遲未出線，民進黨已徵召立委王美惠參選，民眾黨年底前擬徵召立委張啓楷，黃敏惠始終未正面表態也不提接班人選，讓藍營基層焦慮不滿，地方更盛傳「惠惠相挺」，兩人立委、市長「互換」流言甚囂塵上，藍綠雙方皆駁斥是造謠。

嘉義市長黃敏惠。（資料照／中天新聞）

王美惠從政多年接地氣、擁高支持度，被認為有機會為民進黨攻下嘉義市長一席，藍營人選未出線已陷入苦戰。由於王美惠與黃敏惠互動良好，坊間不斷傳聞兩人已達成默契，若王美惠選上市長，黃敏惠將補選立委，兩人各取所需、藍綠不互打，此番說法皆被藍綠雙方駁斥是子虛烏有。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯駁斥，這種傳言是有人見縫插針，他不予置評。蔡明顯表示，市長黃敏惠執政成績受肯定，在她的政績加持下，對國民黨的市長候選人會大大加分，他相信黃市長，也支持黃市長。

民進黨立委王美惠。（資料照／中天新聞）

王美惠立委服務處的重要軍師「江總」江熙哲痛批，是有心人造謠，刻意製造的陰謀論，他們從未跟國民黨接洽過，更沒密會過。江熙哲強調，王美惠會走自己的路，按既定步調打選戰，不會受耳語影響。

王美惠15日邀內政部等中央相關單位官員，前往嘉義市多處重要路段與校園周邊進行考察，針對學童通學步道、人行道及危險路口改善工程，替嘉義市爭取1.8億元經費，獲得中央單位承諾全力支持。

民眾黨立委張啓楷。（資料照／中天新聞）

王美惠指出，當日考察志航國小周邊環境、嘉義市文化路（噴水圓環至林森西路）道路改善工程和民權路現況，除提出建設需求，她也向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約14處，整體經費需求9000萬元。王美惠表示，總計各項改善計畫申請經費合計1億8000萬元，獲內政部與國土署高度支持，允諾補助超過1億元。

