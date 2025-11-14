南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣六腳消防分隊一輛救護車，14日清晨執行救護勤務途中，遭未禮讓的自小客車攔腰撞擊，導致兩名消防救護員受傷，肇事的62歲女駕駛也受到輕傷，被送醫治療，還好都沒有生命危險。

嘉義救護車鳴笛過路口 遭女駕駛攔腰撞翻3人輕傷

六腳消防分隊救護車執行救護勤務途中，遭未禮讓的銀色轎車攔腰撞擊，肇事轎車車頭整個凹陷。（圖／民視新聞）

救護車鳴笛行駛在鄉村道路間，一個轉彎後沒多久。巨大的撞擊聲，行車紀錄器的鏡頭一陣天旋地轉後消失。救護車九十度橫躺在馬路中央，原來它被一輛銀色轎車攔腰撞上，肇事轎車車頭整個凹陷。嘉縣交通事故處理小組小隊長葉俊志表示，11月14日7時50分許，黃姓男子駕駛救護車鳴笛執行救護勤務中，沿157縣道由南往北直行，郭姓女子駕駛汽車沿嘉54線由西向東行駛，雙方行經該路口發生碰撞，現場造成郭女、黃男及車上救護人員受傷送醫，事故發生原因，由朴子分局交通事故處理小組調查釐清中。朴子分局呼籲，行車應隨時注意車前狀況、注意禮讓、減速慢行、避免搶快發生危險。

六腳消防分隊救護車執行救護勤務途中，遭未禮讓的銀色轎車攔腰撞擊，導致兩名消防救護員和郭姓女駕駛三人都受到輕傷。（圖／民視新聞）

遭撞的是嘉義縣六腳消防分隊的救護車，當時正要出勤救護，在行經六腳鄉蒜頭村這處T字路口，62歲郭姓女駕駛開著銀色轎車，沒禮讓救護車，直接撞上，導致兩名消防救護員和郭姓女駕駛三人都受到輕傷送醫。嘉縣六腳消防分隊小隊長張嘉耀：「六腳91救護車執行救護勤務途中，行經六腳鄉蒜頭村附近，與銀色自小客發生車禍，造成本局2名同仁黃姓34歲及20歲，另外對方自小客上駕駛女性62歲，共3人受傷，意識皆清楚。」還好當時還沒有載著病患，嘉義縣消防局緊急其他調派車輛執行任務，同時也再派救護車到場，把三人送醫，所幸都沒有生命危險，事故原因還有待交通事故處理小組調查釐清。

原文出處：嘉義救護車鳴笛過路口 遭女駕駛攔腰撞翻3人輕傷

