「嘉義文學季：民雄檨仔路文學展」盛大登場 走讀地方記憶，共構文化風景

由嘉義縣文化觀光局主辦、國立中正大學承辦的「嘉義文學季：民雄檨仔路文學展」將於2025年10月26日至11月30日於民雄日式招待所舉行，歷時五週，以「無仝款的人，看向仝一欉檨仔」為主題，透過展覽、講座、導覽、音樂會等，帶領大眾重新認識民雄，感受在地文學與生活的深刻連結。

本次參展的作家有台語詩人與作家鄭順聰、阮劇團副團長盧志杰、音樂人與小說家張嘉祥，三人皆出生於嘉義民雄，都畢業於東榮國小與民雄國中，成長的地方剛好可以串聯從中正大學沿路而下至民雄街仔，這條路的兩旁過去是結石纍纍的芒果樹，透過本次的文學展，以「無仝款的人，看向仝一欉檨仔」為主題，將三人有關民雄檨仔路的創作集結起來，並加入中正大學相關研究與轉譯的成果，以文學的角度，呈現民雄檨仔路上的記憶、變遷與文化再現。

台語詩人與作家鄭順聰，基於對家鄉的情感，希望下一代能熟悉母語，不斷用寫作、演講等方式推廣台語，作品《台語好日子》，即是一本學習台語的入門書。代表作有《挩窗去弄險：大士爺厚火氣》、《台味飄撇：食好料的所在》;阮劇團副團長盧志杰，在講故事的短劇，扮演創作指導與演出的重要角色。擅長以「答喙鼓」的形式演出，結合語言的機智、幽默和文化內涵，讓台語文化在創新形式中傳承;音樂人與小說家張嘉祥，2017年成立裝咖人樂團，作品《夜官巡場》，從成長的嘉義火燒庄（現民雄豐收村）出發，並融合民間陰神信仰與童年記憶，透過關係的重新認識，在現在和地方重新建立出新的認知關係。

本次展覽以民雄日式招待所為主要展場，匯聚三位作家的作品，例如鄭順聰的小說《大士爺厚火氣》、詩集和散文集、盧志杰的劇作與轉譯作品、張嘉祥的《夜官巡場》，並加入中正大學台創所、原資中心的相關創作、研究與轉譯的成果；除了主展場，另延伸至中正大學小展場以及民雄各地空間，如七星藥局、東榮國小、火燒庄、民雄街仔等地，邀請學者、作家與地方居民共聚，透過講座與導覽，帶領大眾透過文學的角度，從飲食、信仰、地景等不同面向切入，營造跨世代對話的平台。

展覽的開幕活動於10月26日上午10時在民雄日式招待所舉行，邀請長官、貴賓一同共襄盛舉，縣長翁章梁表示：「此次嘉義文學季以檨仔路為主題，除了以文學的角度再現作家們的成長記憶，也以金黃色的芒果，象徵嘉義的文學藝術，慢慢進入黃金的季節。嘉義不僅從農工大縣，慢慢成長為科技的重鎮，未來也希望成為文學藝術的豐饒之地。」徐佩鈴局長也表示：「嘉義文學季不僅是一場文學與藝術的饗宴，更是一段走讀土地、重溫記憶、復振文化的旅程。透過文學的眼睛，觀眾將看見檨仔路不只是交通要道，更是承載民雄世代故事的文化地景。」，開幕活動也邀請策展人江寶釵與三位作家現身，與大眾面對面交流，現場氣氛活躍。主辦單位誠摯邀請各界來到嘉義，走進民雄，欣賞本次的文學季展覽，也親自走一趟檨仔路，感受民雄獨有的人文風情與樸實。