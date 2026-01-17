嘉義文財殿喜迎馬年 贈送錢母、孔雀吊飾、絨毛娃娃

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市文財殿文財神開基祖廟為喜迎馬年，循例將於2月16日除夕夜子時11點15分舉辦「開廟門不搶頭香，但會提供888位文創禮」。今(17)日文財殿主任委員吳憲育與文財殿總幹事林天河表示，今年馬年會提供888位文創禮，只要來拜頭香，就有孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃兩種讓民眾來選擇，前16名加碼贈送馬年財神爺錢母，春節期間捐款送平安發財金1個。另有點燈，七星平安橋，祈借發財金，捐血活動等活動，屆時必有一番盛況。

圖/嘉義市文財殿主任委員吳憲育、(右3)總幹事林天河(左3)等說明除夕夜贈送馬年吊飾及孔雀絨毛娃娃及財神爺錢母。記者黃信峯攝

文財殿總幹事林天河說，嘉義市文財殿文財神開基祖廟主祀文財尊神，平時來自全台各地信眾祈求文財神保佑生意興隆賺大錢，每逢農曆過年期間文財殿人潮爆滿，特別是除夕夜前來參加拜頭香，廟方贈送馬年孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃、財神爺錢母等活動，同時祈求文財神保佑信眾四時無災、八德有慶、平安發財。

圖/嘉義市文財殿總幹事林天河表示，除夕夜贈送馬年孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃及財神爺錢母。記者黃信峯攝

林天河總幹事表示，馬年迎春節循例活動，但今年除夕開廟門不搶頭香，改為拜頭香，擲筊借發財金，七星平安橋，去年春節逾萬人走平安橋，大年除一至初五將免費發放平安圓、齋，廟方有多年經驗已準備逾3000斤，滿足信眾吃平安圓、齋求福，為響應「捐血一袋救人一命」，也有辦理捐血活動及拜天公等系列活動，農曆過年期間必吸引大批信眾，熱鬧可期。

圖/嘉義市文財殿文財神開基祖廟總幹事林天河說，除夕夜贈送龍年金聖孔雀紀念幣及馬年財神爺錢母。記者黃信峯攝

嘉義文財殿主委吳憲育表示，文財殿今年除有發財金，還有文創上的孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃，今年除夕夜，文財殿不搶頭香，但會提供888位文創禮，只要來拜頭香，就有孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃兩種讓民眾來選擇，孔雀絨毛娃娃可讓1年的財氣充滿喜氣，孔雀吊飾可別於包包隨身攜帶，比較經濟實用，這些文創產物都有經過加持；另外，那我們今年的活動一樣，在農曆初一到初五都有借發財金，歡迎全國各地的信眾都能夠來借發財金，讓財氣活絡、順風順水。

