嘉義新港消防分隊新建動土 近億元強化救災效能

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）總工程經費逾新台幣9700萬元的嘉義縣消防局第二大隊新港分隊新建辦公大樓今天動土，完工啟用後能強化新港地區整體防救災效能，提升消防人員勤務效率，守護百姓。

消防署副署長簡萬瑤、嘉義縣長翁章梁、消防局長蔡建安、新港鄉長葉孟龍等人今天主持祭祀與動土儀式，祈求新建辦公大樓施工過程順利、平安。

翁章梁致詞說，新港分隊廳舍因使用多年，空間及設備已逐漸不敷現代消防勤務需求，且隨著地方發展及人口活動增加，各類災害搶救與緊急救護案件亦逐年提升。為強化新港地區整體防救災效能，縣府向中央爭取經費辦理新建工程，打造兼具現代化、專業化及多功能的消防廳舍。

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蔡建安表示，工程總經費達9705萬2000元，中央補助經費3052萬6000元及縣自籌款6652萬6000元，預計興建3層樓的辦公大樓，工程規劃設置辦公廳舍、勤務備勤空間、器材室、車庫及訓練空間等設施。也將導入更完善之救災救護設備配置，提升第一線消防人員執行各項勤務效率與安全性。

簡萬瑤說，感謝縣府在財政資源有限的情況下，仍持續投入消防建設與人力照護經費，包括提高消防人員危險職務加給、推動老舊廳舍新建及整建工程、救護車設備更新，以及辦理消防車輛汰舊換新等，全面提升消防救災量能與執勤環境。

葉孟龍表示，原有消防分局位於新港市區，緊鄰奉天宮，每逢地方重要慶典及大型活動舉辦期間，周邊道路經常壅塞，不僅影響交通，也可能延誤消防救災與緊急救護時效。此次新建分局選址於鄉公所附近，道路條件較為完善且通行空間寬敞，未來將有效改善相關問題，提升救災救護效率。（編輯：梁君棣）1150612