嘉義普發3000有望？ 黃敏惠：法規允許發6000也沒問題





嘉義市日前傳來喜訊，由國民黨團書記張秀華議員提案，要求市政府研議加碼「市民普發3千」方案，獲得在場8名議員全數同意，盼藉此拚經濟同時兼顧民生需求，針對是否核實發放款項，市長黃敏惠今（17日）做出最新回應。

根據張秀華的說法，嘉義市113年度收支賸餘高達11.07億元，財政狀況穩健，考量丹娜絲颱風後地方經濟仍待復甦，她建議市府在財政許可下加碼普發現金，參考新竹市及嘉義縣義竹鄉、梅山鄉鎮等地都加碼3000至5000元不等，因此才提案市民普發3千元，曾經由議長陳姿妏徵詢8名議員獲得全數同意，臨時動議也已通過。

廣告 廣告

針對是否普發3千元，黃敏惠今日正面回應，她強調關鍵在於法令是否許可，如果許可不只3000元，每位市民普發6000元都沒問題，市府願意全力爭取讓市民受惠。

不過黃敏惠強調，是否加碼普發現金需要突破《預算法》限制，市府正在向中央爭取將近年災害影響認列為「異常情形」，以作為加碼發放的法源依據，也期盼府會合作且凝聚民氣，盡快讓加碼方案能夠成形。

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



必勝客喊停「章魚燒口味」 達美樂秒祭優惠：打5折

發熱衣竟有「保存期限」！ 業者曝檢查方法 買大件也沒用

「賴清德若提名沈伯洋」選北市長 謝寒冰喊發雞排：跪著直播幫站台